El PP pide “garantías” de que A Illa no subirá las tasas del saneamiento ni del agua

La polémica plenaria en A Illa al hilo de la prórroga del contrato del agua coleó ayer a través de comunicados entre la oposición popular y el BNG en el bipartito. Los de Matías Cañón tienen “dúbidas” a respecto del acuerdo con la concesionaria, Espina y Delfín, con la que se prorroga el contrato en veinte años a cambio de un pago al Concello de 1,7 millones de euros. Cantidad, además, que la entidad local utilizará para financiar su aportación en la construcción de la nueva depuradora.



Los populares, no obstante, exigieron ayer “garantías de que non se lle subirán aos veciños as taxas de agua e saneamento”. Cañón solicita así un “compromiso de mantemento fiscal” al bipartito. Lo hace tras señalar el “sablazo a impostos aos comezo do mandato”. Una cuestión que, considera, “se coidaron de agochalo nos seus programas electorais, así que nin nós nin os veciños nos fiamos deles”, criticó de BNG y PSOE.



Además, creen que la prórroga podría ser, “cando menos”, “irregular”, “posto que no prego específicase que non poden superar en ningún caso os 15 anos”.



Desde el PP tienen dudas sobre ese pago al Concello de 1,7 millones al considerar que “ninguén agasalla esta importante cantidade de cartos sen nada a cambio e máis cando podería gañar un novo concurso público”. Aunque ese importe sería el pago por la concesión para la explotación del servicio, la cantidad no termina de generar tranquilidad a los conservadores.



Así, opinan que “os veciños van acabar pagando esta operación, xa que a empresa ten que amortizar 1,7 millóns de euros en vinte anos, o que supón unha media de 85.000 euros por exercicio”. “Aquí hai algo raro e por iso queremos garantías, porque a cantidade coincide xusto coa que precisa o goberno local para pagar a súa parte da nova EDAR de Testos. E preguntámonos, están cobrando de máis na actualidade e poden facer esta achega? Sóbranlle os cartos? Ou saben que van recuperar esa partida por algunha outra vía?”, cuestionan.



Sí se adaptará el IPC

El Bloque, por su parte, expuso ayer comunicaciones al respecto en sus redes. “As condicións do contrato de abastecemento non varían, polo que o recibo da auga dos veciños da Arousa non sufrirá máis variación que a adaptación ao IPC interanual como vén acontecendo desde o inicio do contrato hai 30 anos”.



Sin la “contraprestación” de 1,7 millones, indican, “tería que repercutirse este importe no recibo da auga que pagan os veciños, subindo o mesmo de xeito considerable. Cousa que non vai acontecer grazas a este acordo”. Cargaron contra el PP, recordando que “a oposición votou en contra” y subrayando que las mayores subidas del agua estos años fueron por el canon del agua y depuradoras de la Xunta.