El PP readmite al alcalde expulsado de Meaño y a su equipo

El alcalde de Meaño, el hasta ahora independiente Carlos Viéitez, se integrará en el Partido Popular, formación de la que había sido expulsado en 2019. El anuncio es oficial, en tanto lo acaba de comunicar el propio presidente de los populares pontevedreses, Luis López.

La integración se presume plena, ya que López afirma que regresan a la formación tanto el regidor como todo su equipo de Veciños de Meaño. Se unirán al único concejal popular, Suso Sueiro, candidato del PP en las municipales de este pasado 2023, donde el espectro conservador en la localidad llegó fracturado en tres formaciones diferentes.

El acuerdo está cerrado, pero todavía falta formalizarlo sobre el papel. Se trata de una cuestión de partido, "formalismos" y "procedementos regrados internos" que deberán revertir la expulsión, en su día tramitada tras una votación plenaria en urna en la que las matemáticas apuntan a que el entonces grupo popular de Viéitez había apoyado al PSOE para lograr un vocal más en la Mancomunidade, concesión que fue determinante para que los socialistas se hiciesen con la presidencia del órgano comarcal, hasta entonces en manos del PP.

Todos ganan

La de ahora es una operación en la que todos ganan. No solo el PP, también Viéitez. El regidor superó un duro mandato expulsado del Partido Popular para, posteriormente, competir contra su antigua formación, como independiente, en las municipales de 2023. Salió victorioso, con una mayoría absoluta de ocho de trece concejales. Ahora, aunque formalmente los grupos deberán permanecer bajo sus respectivas siglas, en la práctica el gobierno de Meaño podrá contar con nueve de los trece votos de los corporativos, frente a los tres de Meaño Independiente, el partido de José Aspérez, y uno del BNG.

Todo apunta además que la integración va de la mano de la operación que logró sacar adelante la moción de censura que devolvió ahora la Mancomunidade al PP. Fue posible, efectivamente, gracias a los votos de Viéitez y de Aspérez. Y ambos han obtenido contrapartidas en pocos días: Aspérez ejerce ya de delegado de Turismo en la Mancomunidade —se habla incluso de que podría aprobarse a corto plazo alguna liberación o salario a su favor—, mientras Viéitez regresa al seno del partido, donde nadie oculta que será más fácil obtener apoyos para sacar adelante nuevas inversiones para la localidad y su futuro político semeja más cómodo. Como siempre se dice, dentro hace menos frío.

Los conservadores cierran así el círculo que se había abierto al inicio del mandato anterior. Ahora, recuperan la Mancomunidade, ganan de nuevo la Alcaldía de Meaño —Corporación donde eran testimoniales— y acercan a los otros independientes meañeses, dándole un papel destacado a José Aspérez a nivel comarcal.

Todos ganan, efectivamente. Quizás también quien no lo parezca a primera vista. El alcalde de Vilanova y expresidente de la Mancomunidade, Gonzalo Durán, no oculta ni siquiera en público su mala relación con Viéitez, a quien había acusado de la "traición" que precipitó su caída de la presidencia comarcal. Viéitez vuelve ahora al mismo partido que Durán. Pero lo hace también trayendo bajo al brazo la Mancomunidade hacia el seno de la formación conservadora.

López agradece la "xenerosidade"

Luis López quiso agradecer la "xenerosidade" de Carlos Viéitez y de todos sus compañeros. También del edil Suso Sueiro, "que fixo un grandísimo traballo e que demostrou ser un home de partido e unha persoa que puxo a Meaño por diante de todas as cousas”. Se acordó igualmente de la familia popular saliniense, “xa que todas as partes decidiron aunar as súas sensibilidades e entenderon que o traballo conxunto e en común é moito máis produtivo para os meañeses e todos veciños da bisbarra”.

López alabó el papel de Viéitez, "que demostra ser un magnífico alcalde en todas as facetas, tanto na electoral, cun masivo apoio da veciñanza, como na referida á súa xestión e atención aos veciños, que ademais vén respaldada por un gran equipo de xente de Meaño que se atopa moi ilusionada por esta nova etapa no seo do Partido Popular".

“Sempre dixemos que o PP é o partido máis grande que hai, o que máis se parece á xente e co que máis se sinten identificados os cidadáns do Salnés e de toda a provincia. Por iso, aquí caben todas as persoas que queiran estar nel, porque somos inclusivos, integradores e buscamos sempre ampliar ao máximo a nosa base social, e imos seguir nesta liña de traballo”, añadió López.