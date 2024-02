El PP de O Salnés replica al BNG que “son os principais responsables da moción de censura”

El PP respondió ayer a las acusaciones de los nacionalistas sobre el salario en la Mancomunidade para su socio independiente, indicando que “quen merca, compra e negocia con vontades na comarca é o BNG”, pues a pesar de que “sempre perde as eleccións e é a terceira forza (...) quere mandar e cobrar como se fora o principal partido (...) e artella gobernos alternativos imposibles e disfuncionais (...) con amaños escuros, nunca ben explicados, pero iso si, sempre que se lle pase por caixa”. Y es que “onde lle pagan, como na Illa e Cambados, entran no goberno e onde non, como en Vilagarcía ou O Grove, quedan na oposición de xeito destrutivo”, aseguran. De hecho, declaran que la agrupación isleña “foi a que máis exprimiu ao PSOE, sacándolle 55.000 euros en dous salarios”.



Los populares no hacen mención a sus acusaciones de que aún no han convocado el Pleno de febrero para “ocultar irregularidades”, pero le piden como ya hicieron antes con el PSOE, que acepten “a democracia e as maiorías” de que disponen para gobernar.



También tachan al Bloque de ser “son os principais responsables da moción de censura” porque “antepuxeron o seu ego e un cargo a manter a un goberno multipartito de esquerdas”, añaden, recordando que evitaron que los socialistas pudieran cumplir con José Manuel Aspérez.