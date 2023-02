Preocupación en el BNG de Cambados por la "parálise" de la Concellería de Urbanismo

El BNG de Cambados ha solicitado información sobre la Concejalía de Urbanismo para saber si hay personal teletrabajando y si lo hay, porqué, así como el plazo medio para conceder licencias y si hay denuncias contra el departamento.



Su portavoz, Liso González, recordó que en el último Pleno criticaron la “parálise” de esta área y el “nulo liderazgo do concelleiro Xurxo Charlín” para “impulsar e liderar o desenrolo urbanístico” de Cambados. Sin embargo, ahora se sabe que la villa “está a cola do Salnés” en licencias y tras hablar con “profesionais do sector”, se han quedado “moi preocupados” porque sus “queixas van máis alá” y hablan de “un freno para o avance da vila”, aseguró el edil.



Según González, les hablan de “dilacións inxustificadas” en la respuesta a sus consultas, que “é moi difícil ser atendidos en persoa”, que “hai persoal, a día de hoxe, que segue a teletraballar” e incluso de que hay vecinos que “perden subvencións pola tardanza nas tramitacións e outros que desisten”. Hasta les comentan de “demandas ao Concello por esta situación”, añadió.