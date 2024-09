Prescriptores de EEUU y Canadá conocen las particularidades de la DO Rías Baixas durante la vendimia

Un grupo de nueve prescriptores de Estados Unidos y Canadá están visitando diferentes subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas, conociendo bodegas de diferente tamaño –llevan once– y en un momento tan importante como es la vendimia, de la cual están conociendo sus particularidades, que se realiza a mano, así como otros detalles como los diversos sistemas de conducción, como el emparrado y la espaldera.



Los visitantes son cinco prescriptores estadounidenses (de California, Florida, Georgia, Illinois y Nueva York) y cuatro canadienses (de las provincias de Ontario y Quebec) y también están probando mostos así como diferentes elaboraciones monovarietales y plurivarietales, además de disfrutar de la gastronomía local. “Todo ello aderezado con la experiencia de participar en un taller de marisqueo en Carril o de visitar el Castro de Santa Tecla”, explicaron desde el Consello Regulador de la DO, que actúa de anfitrión.

Detalles

El recorrido comenzó el lunes en la subzona de O Salnés, jornada que se completó con el taller de marisqueo en Carril. Al día siguiente, martes, pudieron conocer de O Rosal, que finalizó con una visita guiada al monte y al castro de Santa Tecla. Y ayer estuvieron en O Condado.



Para uno de ellos, el director de vinos de Mourad & Aziza, José Delgado, que visita por primera vez Galicia y la denominación en la que es su segunda estancia en España, está siendo una gran experiencia para aprender todo sobre sus vinos: “Estoy descubriendo que son muy diferentes de una subzona a otra y que envejecen muy bien”, explicó. Además se mostró sorprendido con su “poder de envejecimiento” y viendo cómo se hace la recolecta, considera que “estamos ante vinos con un precio muy razonable, bueno que no son caros, que son accesibles para el consumidor estadounidense y que además tienen ese plus de gran calidad”. De este viaje se lleva “unos conocimientos y experiencias para comentar a mis clientes”.



Desde el Consello Regulador de la denominación recordaron que Estados Unidos es su mercado exterior por excelencia con unas ventas que representan más del 30% del total de las exportaciones, mientras que Canadá ocupa la octava posición en volumen.



El continente americano es el que más vino de esta denominación de origen gallega importa. De hecho, estos datos han influido en que el órgano de control y certificación cuente con un Plan de Promoción en ambos países desde hace años y que entre sus actividades incluye una misión inversa anual de estas características.





Los prescriptores son:



Marianne Frantz es propietaria y fundadora en 2001 de American Wine School (AWS) , donde opera en un territorio que abarca desde Cleveland (Ohio) a Chicago (Illinois). Desde entonces, AWS ha educado a más de 40,000 entusiastas del vino a través de clases y eventos en siete estados. Entre otros títulos, Marianne es Educadora Certificada de Vinos Españoles.

José Delgado, nativo de San Francisco (California) y profesional de la hospitalidad de tercera generación, ha gestionado restaurantes y colaborado con reconocidos directores de bebidas. A principios de 2017 se unió al equipo del chef Mourad, trabajando con la directora de bebidas Tara Patrick y su galardonada lista de Wine Spectator.

Kevin McGuire, procedente de Nueva York, es el gerente general de La Marchande, Lounge on Pearl y Bar Tontine, en el recién renovado Wall Street Hotel de Manhattan, reconocido como uno de los mejores hoteles de la ciudad de Nueva York por Condé Nast Traveler y Forbes. Anteriormente, trabajó como Gerente de Bebidas en The Edition Times Square.

Sarah Pierre es la propietaria de 3 Parks Wine Shop en Atlanta (Georgia), un vibrante centro para los entusiastas del vino desde 2013. Bajo su dirección, 3 Parks Wine Shop fue votada como la “Mejor Tienda de Vinos - Elección de los Lectores” por Atlanta Magazine en 2020 y fue nombrada “Minorista del Año” por Wine Enthusiast en 2023.

Amanda Fraga, de Miami (Florida), es directora de bebidas en Genuine Hospitality Group. Amanda se unió a The Genuine Hospitality Group, desempeñándose como sumiller en Michael’s Genuine y luego en Amara at Paraiso. Actualmente supervisa los programas de vinos y gestiona a los sumilleres de los tres restaurantes de The Genuine Hospitality Group: Michael’s Genuine, Amara y Tigertail & Mary.

Caroline Beaulieu, originaria de Île d’Orléans cerca de la ciudad de Québec, es jefa de sumilleres de Légende, un restaurante de cuatro diamantes conocido por su gastronomía boreal, donde ha ayudado a asegurar anualmente el Premio Best Award of Excellence de Wine Spectator.

Minh Doan es director de Vinos en dos prestigiosos establecimientos en Montreal: Bouillon Bilk y Restaurant Cadet. Bouillon Bilk es conocido por sus exquisitos menús de degustación, complementados con una selección de 800 referencias de vinos. Por su parte, Restaurant Cadet ofrece un ambiente acogedor para cenas informales y platos compartidos, con una lista curada de 300 referencias de vinos.

Lauren Hall es sumiller en Toronto y directora de vinos de Scale Hospitality, un grupo de restaurantes multinacional con 18 establecimientos en Toronto y tres más que se abrirán a principios de 2025 en Washington DC.

Christopher Sealy es el director de vinos de Alo Restaurants en Toronto y sumiller. Ha explorado numerosas regiones vinícolas, enriqueciendo su comprensión de las culturas vinícolas globales. Su carrera abarca roles en el desarrollo de programas de vino, gestión general y educación, incluyendo la apertura de su propio bar de vinos. Colabora con Quench Magazine Canada y fue reconocido como el primer Sumiller con Estrella Michelin de Canadá en 2022.