La pronta visita del rey emérito a Sanxenxo despierta opiniones encontradas entre los vecinos

La noticia corrió como la pólvora. Telmo Martín atendía ayer a los medios de comunicación postrados a las puertas del Concello para confirmar que el rey emérito Juan Carlos I estará este fin de semana en Sanxenxo para estar presente en las regatas del Torneo Viajes InterRías que se celebra del 20 al 22 de mayo. Por el momento se desconoce la fecha exacta de su llegada, aunque Martín tampoco desmintió las informaciones de Carlos Herrera que ayer situó ya Juan Carlos en Sanxenxo. “Estará con nosotros y estaremos encantados de poder demostrarle el cariño que le tenemos, después de casi dos años de ausencia”, señaló el regidor sanxenxino, quien valora esta visita como “muy positiva” para el municipio, ya que la presencia del emérito ha marcado un antes y un después en Sanxenxo” por lo que siempre es bien recibido, y “le demostrará una vez más el cariño que le tiene”.









“A quen fai feliz é a Telmo”





Esa es la opinión del regidor, sin embargo, desde el BNG municipal consideran “absurdo” pensar que el rey emérito ha tenido algo que ver con los cambios en Sanxenxo ni con su nivel turístico. “Que veña o emérito a quen fai feliz é a Telmo Martín”, apunta la nacionalista Sandra Fernández quién asegura que “non o vamos a recibir, dende o BNG nunha tivemos contacto con el nin o imos a facer”.



Por su parte, la socialista Ainhoa Fervenza, señala que “hay que tratarlo como un ciudadano más, no tiene ningún proceso abierto con la justicia española y es libre de estar en cualquier sitio. Respetamos la ley pero creemos que hay que revisar los principios que protegen a algunas personas”. Con todo, dice, “tiene muy buen gusto en venir a Sanxenxo ya que es un lugar acogedor y muy importante en todo lo relativo a los deportes náuticos”.



En cuando a las consideraciones de los vecinos, Martín Outón, presidente de Codesevi, cree que la visita del emérito es una buena promoción turística para el municipio y por consiguiente, para todas las parroquias. “Que sea o primeiro sitio que visite no seu regreso é importante. O nome de Sanxenxo está en toda a prensa nacional”.









Atender a las parroquias





Desde Dorrón, José Lobato se desmarca de las opiniones sobre la figura del emérito, y apunta que “se a visita de Juan Carlos serve para atraer inversións para as parroquias, benvido sea”. Sobre el impacto que tendrá en el turismo, señala “temos que potenciar o turismo en Sanxenxo porque moitos dos nosos familiares viven del, pero queremos turismo do bó”. En este sentido, aprovecha para dar un toque al regidor sobre el mantenimiento de las parroquias, “non queremos que nos limpien as calles solo cando ven o emérito, e non vaia a ser que porque veña Juan Carlos, o alcalde non tela tempo para atender aos veciños”, concluye Lobato.