PSOE y BNG acusan al presidente comarcal de arrogarse gestiones del anterior gobierno y de anunciar “farsas”

El balance realizado el jueves por el presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, de sus once meses en el cargo ha despertado las críticas de los grupos del PSOE y del BNG. Ambos señalan el hecho de que muchos proyectos mencionados son producto de la gestión del anterior gobierno socialista y otros “son cousas apalabradas sen nada asinado, e iso é pouco serio”, declaró Marta Giráldez, a quien arrebataron la presidencia en enero mediante la moción de censura del PP y los independientes. Y en cuanto a la unidad de la comarca, coinciden en asegurar que no existe: “Non foi quen de reconducir á situación e voltar a normalidade do ente comarcal”, subraya el portavoz nacionalista Manuel Suárez.



El jueves por la mañana, Castro sacaba pecho con compromisos y gestiones realizadas y valoradas en once millones de euros y por la tarde se celebraba un pleno en el que, nuevamente, no hubo la comisión ejecutiva previa de alcaldes, pues los cinco socialistas siguen sin acudir, y en la sesión en sí misma fueron concejales en su representación.



Llevan meses así tras “unha moción de censura turbia coa compra dalgún voto”, apuntaba ayer Suárez. Cabe recordar que durante meses, desde las elecciones municipales de 2023, el BNG y el PSOE no fueron capaces de llegar a un acuerdo con la llave de gobierno comarcal, el vocal meañés José Manuel Aspérez, que acabó decantándose por los populares y propiciando la salida adelante de la moción.

Detalles

Pero la presidenta saliente aseguró ayer que habían llegado a un punto en que “estabamos dispostos a deixalo a un lado e reconducir a unidade da comarca que racharon con esa moción, pero non houbo movemento algún, deixaron apartados aos nosos concellos por una cuestión de cor política. A Mancomunidade nunca estivo tan politizada como neste momento. Hai uns días anuncian unha residencia e non nos dan detalles e daquela reunión prometida para modificar os estatutos e sacar a política da entidade, nunca máis soubemos. Cando se fai balance, tamén hai que facer algo de autocrítica”, se quejó.



La socialista también considera “feo” que Castro “se arrogase xestións feitas” por su gobierno, como la creación de la red de recarga de coches eléctricos o mismo la aprobación de la RPT de los trabajadores que se aprobó en el Pleno del jueves. Reconoce que el también alcalde de Ribadumia está poniendo la guinda, pero “falamos de cuestións que se viñan traballando dende antes”. No obstante, peor le parece los anuncios de inversiones comprometidas: “É pouco serio vender cousas apalabradas sen nada asinado e sen informar de cuestións como o xeito en que os concellos imos pagar os 400.000 euros que nos corresponden pola creación da nova planta fotovoltaica no bombeo da auga”. La regidora de Meis recordó que también señalaron otras acciones del Plan Nacional de Turismo que trajo dos millones de euros de fondos Next Generation bajo su presidencia

Sin rastro en el Presupuesto

En términos similares se pronunció el teniente de alcalde de A Illa, reprochando a Castro que anuncie ahora “xestións que foron anunciadas na práctica totalidade no mes de xuño e algúns veñen do anterior mandato”, mientras que otros no le cuadran: “En xuño falábase da compra de terros para ampliación da ETAP por 50.000 euros e agora figuran 150.000 euros”. Con todo, para él, “o colmo” es que el presidente da por hecha esta iniciativa o la mejora de la tubería del agua de O Grove, pues esta “atópase en mera fase de estudo, sen proposta definitiva nin orzamento” y sobre la otra, califica de “farsa” que hable “dun compromiso histórico de catro millóns de euros”. Y es que Suárez recordó que en los presupuestos de la Xunta para 2025, aprobados recientemente, “figuran nove millóns para a ETAP da marxe dereita da Ría de Arousa, pero nada para a nosa”.