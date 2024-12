David Castro presume de que en un año de presidencia comarcal se realizaron gestiones por valor de 11 millones

El presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Castro, sacó ayer pecho tras casi un año en el cargo alcanzado tras una moción de censura polémica y que mantiene al PSOE alejado de los órganos colegiados, aunque sí ha asistido a actos institucionales. El también alcalde de Ribadumia indicó que en este tiempo se han gestionado fondos por valor de 11 millones de euros, entre compromisos de financiación, ayudas concedidas, contratos ejecutados, etc. Y es que, cabe recordar, que la entidad supramunicipal vive principalmente de la consecución de financiación externa.



Pero uno de los proyectos que más ha llamado la atención en los últimos tiempos son las gestiones para conseguir una residencia para la tercera edad en la comarca a raíz del problema por el cierre del asilo de Cambados. Castro sigue sin soltar prenda de cómo será, si a través de una empresa privada si con otra administración y si será construir un nuevo edificio o qué, dando como única pista que “as prazas públicas son moi importantes, xa que non todo o mundo ten capacidade económica, así que estamos vendo diferentes posibilidades”. Y es que primero quiere reunirse con el resto de regidores y “entre todos analizar a situación e marcar as directrices do que precisamos e pode ser”.



El presidente los convocará para el viernes día 13 y confía en su asistencia a pesar de las fricciones, a las que “sempre quitei ferro porque a Mancomunidade está para ofrecer servizos necesarios e de calidade e iso queda máis que demostrado nas xestións feitas por e para os nove concellos (...). Todos temos que colaborar polo ben común máis alá de ideales políticas”.

“Compromiso histórico”

Entre los logros, el ribadumiense señaló el “compromiso histórico” de la Xunta de aportar 4 millones de euros para ejecutar por fases la ampliación de la planta potabilizadora de agua (ETAP de Treviscoso). Recordó que se lleva intentando desde 2008 y aunque hubo promesas de gobiernos anteriores, asegura que la de ahora “é firme”.



Este es uno de los objetivos marcados para cumplir en 2025 y también la renovación de la tubería de O Grove. Como ya informó hace unos días, están estudiando con una empresa la posibilidad de hacerle una “camisa” interior en lugar de sustituirla entera y van a mirar con una cámara si es posible. En caso de que “nos garanticen de que iso prolonga a súa vida polo menos 30 anos, optaríase por ela”, apuntaron él y el gerente comarcal, José Ramón García Guinarte. Sería la más económica y rápida, pues podría ejecutarse en un par de días sin dejar sin suministro al municipio. Además, ayer detalló que también hay “apalabrados” 700.000 euros de la Xunta.



Asimismo quieren conseguir que sus rutas xacobeas sen declaradas Camino de Santiago oficial para poder convalidarlo con La Compostela. También un convenio con la Diputación para “garantir o mantemento de espazos de alto valor turístico e medioambiental”, además de avanzar en la relaciones con el mercado chino y seguir con la promoción turística, incluyendo la asistencia a una feria de Miami.



En cuanto a los 11 millones de euros gestionados, además de las cantidades mencionadas, están 100.000 euros en un convenio extraordinario con la Axencia de Turismo, otros 50.000 por geodestino gallego, una ayuda de 60.000 para comprar vehículos y otra del Inega para la nueva planta fotovoltaica en la ETAP, sin olvidar los 400.000 euros autonómicos concedidos para su puesta en marcha, cuya compra de terreno están negociando –costarán 150.000 euros– y que logrará un ahorro anual de 180.000 euros. Asimismo han pedido 1,98 millones para el proyecto Intelixencia Turística O Salnés; 198.500 euros para dar continuidad al de Núcleos Rurais Sostibles y anunciaron que la empresa adjudicataria de la red de carga ultrárrapida de vehículos eléctricos, Charging Together, invertirá dos millones de euros y pagará en concepto de canon un total de 860.000 euros en 20 años.



Los responsables comarcales también licitaron obras, servicios y suministros por 761.802 euros. Una parte se corresponden a la ayuda de dos millones del Plan Nacional de Turismo heredado del anterior gobierno. Pero tamibén se consiguieron subvenciones de otras administraciones para otras cuestiones como mantener el CIM comarcal, seguir con los planes de inserción laboral y el obradoiro de hostelería, etc.