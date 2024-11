Castro prevé citar a los alcaldes en siete o quince días para abordar la residencia

El presidente de la Mancomunidade de O Salnés, David Castro, mantiene la incógnita por el momento sobre la naturaleza y emplazamiento de la residencia que la entidad comarcal anunció este fin de semana que quiere impulsar en O Salnés. No adelanta si será pública o privada o en qué municipio se prevé, ya que considera que estas y otras cuestiones deben ser abordadas, primero, con el conjunto de alcaldes de la comarca, antes de hacerse públicas.



Para ello, compromete que la anunciada reunión entre los nueve regidores “tentaremos” que sea “para a próxima semana ou dentro de dúas; se pode ser, para a vindeira”. El objetivo: “Tratar de avanzar nesta idea”. Responde afirmativamente, además, a la pregunta de si convocará a los demás alcaldes a tal efecto. Castro reitera que ante el inminente cierre del asilo cambadés, “entendemos na Mancomunidade que non debemos perder este tipo de prazas”, por lo que “a comarca ten que tratar de dar un paso” en esta dirección.



Crítica desde el BNG

Desde el BNG de Cambados valoraron ayer la situación. Liso González afirmó recibir el anuncio con “estupefacción” y “asombro”: “Estamos abraiados coas tonterías que está a dicir o PP”, opinó.



No sabe “en calidade de que” actúa el presidente de la entidad comarcal, “porque isto é unha mancomunidade de servizos, por iso as decisións non as toma seu presidente nin a súa vicepresidenta”. Esta entidad, defiende, “funciona por delagacións dos concellos. Se nos concellos non teñen competencia en servizos sociais, que pensan que lle van delegar os alcaldes?”. González subraya así que esta competencia sería autonómica, lo que excedería pues la capacidad de actuación tanto municipal como comarcal.

“Volvemos ao de sempre: asumir con cartos dos concellos servizos que debera asumir unha administración superior, neste caso, a Xunta”. Desconfía, además, de que se pretenda “favorecer un negocio privado, outra vez”.



También hay críticas para la popular cambadesa Sabela Fole y para la Consellería de Política Social, por no defender la adquisición pública del asilo. “Están dicindo que sae moi cara a reforma”. González argumenta que aunque el coste fuera de diez millones de euros, valdría la pena la inversión. “De verdade a Xunta está en disposición de dicir que, mercando un ben patrimonial”, como el pazo de Montesacro, “que se arranxa con eses dez millóns, non é posible?”, mientras “si é posible gastalos para poñela noutro lado? Esa é a defensa que Sabela Fole fai dos intereses dos veciños de Cambados?”, critica.