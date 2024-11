La Mancomunidade anuncia el "impulso" de una residencia de mayores en O Salnés ante el cierre de la de Cambados

El presidente y la vicepresidenta de la Mancomunidade de O Salnés, los populares David Castro y Sabela Fole, anunciaron hoy que la entidad comarcal pretende "impulsar de inmediato" un proyecto de creación de una residencia de la tercera edad en la comarca ante el cierre del asilo de Cambados.

Castro declaró que esta iniciativa impulsada desde el ente comarcal “está decidida e é completamente firme”. Eso sí, anunció que explicará en las próximas semanas todos los detalles, "que se están a pechar nestas datas", indican desde la Mancomunidade. Estas explicaciones, avanzó, llegarán "no marco dunha reunión cos alcaldes dos nove concellos do Salnés".

El también alcalde de Ribadumia considera que esta agrupación voluntaria de ayuntamientos "é un ente transversal e con clara vocación de axudar aos veciños do Salnés en todas as competencias e en todo o que poidamos”, por lo que, subraya, ante el inminente cierre de la residencia cambadesa y la ausencia de compromisos para su sostenimiento, “cremos que, como entidade líder da bisbarra, temos que ofrecer solucións”.

Por el momento no hay datos sobre el dónde, el cuándo, el cuánto, el cómo y el quién. No obstante, Castro compromete que llegarán y defiende que "estamos actuando con transparencia cara os máis de 110.000 veciños do Salnés, para que saiban que a Mancomunidade traballa nas cousas que lles preocupan, e tamén queremos facelo con lealdade e respecto institucional aos representantes dos concellos. Por iso, facemos pública a decisión tomada polo goberno comarcal e reservámonos os demais detalles, xa moi avanzados pero aínda perfilándose, para unha reunión interna que supoño que será do máximo interese para todos".

Apoyo de Fole

La vicepresidenta comarcal y portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, cierra filas con su compañero de partido. Indicó que ambos acordaron reunirse con motivo del anuncio del cierre del asilo. En un comunicado, los populares señalan que "nese encontro entre ambos trasladoulle a inquedanza que xurdíu en Cambados, aínda que pode ser extensible a outros municipios da bisbarra, polo cese da residencia da Valvanera".

"Polas conversas que tiveramos previamente por teléfono xa estabamos os dous en plena sintonía neste asunto, porque ambos queremos darlle unha solución viable ao futuro das prazas residenciais do Salnés lonxe da inacción, as leas, as protestas e as fotografías inservibles, e na reunión decidimos aproveitar a forza da Mancomunidade para impulsar desde xa mesmo unha residencia na nosa comarca, polo que quero agradecerlle ao presidente e compañeiro David a súa sensibilidade co tema, a rápida capacidade de resposta e o seu nivel de xestión para que isto comece a ser unha realidade”, indicó Fole.

Finalmente, desde el gobierno de la Mancomunidade señalan que "hai cinco residencias na comarca, situadas en Ribadumia, Vilagarcía (3) e Cambados, que ofrecen un total de 347 prazas", "das que 168 son concertadas e con prezos públicos", aunque son conscientes de que el cierre del asilo cambadés "vai reducir a oferta". Castro concluye indicando que "queremos compensar esa situación desde a Mancomunidade e incluso reforzala porque en pouco tempo vai abrir tamén outra na Goulla, no concello de Meis".