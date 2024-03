PSOE y BNG acusan a Telmo Martín de “levar á ruína” al Concello de Sanxenxo por los litigios urbanísticos

Los partidos de la oposición de Sanxenxo ven confirmados sus malos augurios sobre el proceso judicial sobre la finca de As Cunchas que, a su entender, abocan a la “ruína” y la “bancarrota” a las arcas municipales, que tendrán que afrontar el pago 9,6 millones de euros, más intereses, por la expropiación de los terrenos a la familia Rocafort y el TSXG les deniega la posibilidad de hacer el pago a plazos.



El BNG de Sanxenxo advierte de que “a manía” del alcalde, Telmo Martín, de “dilatar” el litigio supone “un novo ataque ao bolsillo dos veciños”. El portavoz, Fran Leiro, considera que esta es la “guinda” a una “pésima xestión da súa política de cemento que moi probablemente abocará ao Concello a ter que facer fronte a unha situación económica moi complicada nos vindeiros anos”.



Los nacionalistas, que ya advirtieron en varias ocasiones de los problemas que conllevaría la “política de ladrillo” del gobierno local, alertan ahora de que la decisión del alcalde de recurrir la resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que descarta la opción de pagar de manera fraccionada los cerca de 10 millones de euros pendientes a los propietarios de la parcela, “para o único que serve é para que Telmo Martín pretenda gañar tempo, a costa de castigar as arcas municipais”.

El BNG estima 15 millones

En el Pleno del mes de enero, Leiro adelantó que en caso de producirse el rechazo de la petición del pago a plazos, Sanxenxo “veríase abocado a converterse nun dos concellos máis endebedados da provincia para afrontar ese pago”. Asimismo, apunta el portavoz que en el caso de que el recurso ante el Tribunal Supremo también fracase, “os custes totais do proceso poderían superar os 15 millóns de euros, incluíndo os xuros e intereses que se seguen a xerar mentres non se abone a parcela”.

“O señor Martín segue empeñado en levar a Sanxenxo á bancarrota”, critico Leiro, que recuerda que el Concello ya tuvo en su día que hacer frente a pagos por valor de más de 20 millones de euros como consecuencia de resoluciones judiciales. “Este é un feito sumamente grave, especialmente se temos en conta que o señor Martín asegurou no seu día que se era elixido alcalde a adquisición da parcela das Cunchas tería un custe de 0 euros. Unha mentira flagrante máis que engadir ás moitas que xa formulou, como a da suposta baixada de impostos, que demostrou ser todo o contrario”, señaló Fran Leiro.



Y reitera, “non vai a ser Telmo Martín quen pague o pato, senón os veciños e veciñas e futuras Corporacións”.

“Ao final pagarán os veciños”

En la misma línea, el portavoz municipal del PSOE de Sanxenxo, Fernando Otero, denuncia “o enésimo capítulo da lamentable xestión de Telmo Martín e os seus continuos desmáns urbanísticos que están a levar á ruína ao Concello”.

Otero lamenta que este último varapalo judicial “volverá a costarlle diñeiro á veciñanza e aboca ao concello de Sanxenxo a hipotecarse” ya que “se se paga agora o goberno terá que pedir un crédito o que significa máis costo para as arcas do Concello e si recorren ao Supremo gastarán máis diñeiro, máis intereses e máis gastos xudiciais. É susto o morte”, apuntó el socialista.



En este sentido, Otero está convencido de que “o recurso ao Supremo non é máis que unha manobra de dilación para gañar tempo sen pagar e que sexa outra corporación na que no futuro se atope con semellante marrón que ao final pagarán as veciñas e veciños de Sanxenxo”.

Además, reprocha al PP por no haber resuelto este asunto cuando llegó a la alcaldía “porque fai seis anos o anterior goberno tiña alcanzado un principio de acordo coa familia Rocafort. Si houbera dialogado e non imposto a súa particular forma de facer as cousas teríamos un acordo e non unha sentencia que obriga ao concello a pagar ata 3,6 millóns de euros só de intereses”.