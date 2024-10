El PSOE culpa a Castro de “ocultar” un convenio con Meis y Somos y PP se enzarzan por el césped de A Bouza

El Pleno de Ribadumia que permitió dar inicio al expediente para declarar la Festa do Pan de Interés Turístico Autonómico —aprobada por unanimidad—sirvió también para que PSOE y Somos canalizasen posteriormente, en sendos comunicados, duras críticas contra el gobierno local por otros asuntos.

Por un lado, los socialistas acusaron al ejecutivo local de “ocultar” y “negar a existencia” de un convenio de colaboración con Meis, así como de rechazar una propuesta de bonificación fiscal. Por otro, en Somos calificaron de “mentiras” los compromisos previos del gobierno local sobre la renovación del césped del campo de A Bouza, obra para la que el gobierno reafirmó su compromiso.

Los socialistas

En los ruegos y preguntas, “saíu á luz unha grave mentira do equipo de goberno do PP”, acusan los socialistas. “No Pleno de xullo, tanto o alcalde David Castro como a concelleira Mar Rey negaran a existencia dun convenio de colaboración co Concello veciño de Meis para a prestación de servizos de auga e sumidoiros en zonas limítrofes”.



Sin embargo, en el Pleno de esta semana, el portavoz del PSOE, Javier Mougán, mostró el convenio por escrito, “demostrando que o alcalde e o seu equipo mentiran descaradamente en xullo”, espetando durante el debate si “mantedes entón que non existe?”. Firmado en 2021, tal acuerdo contemplaba “facilitar o acceso ao servizo de abastecemento e saneamento a vivendas situadas nas zonas limítrofes entre Ribadumia e Meis, un acordo que leva paralizado dende entón pola inacción do alcalde de Ribadumia”, consideran.

El alcalde, David Castro, preguntó entonces a la secretaria “temos ese convenio?” y se comprometió a “revisarlo”. “Nós entendiamos que non existía”, “se hai que pedir desculpas, non hai ningún tipo de problema”. “Se é así, trataremos de poñelo en marcha”. Además, el grupo socialista reprocha que el gobierno tumbase su moción sobre bonificaciones en el IBI e ICIO orientada a una mayor eficiencia energética. No obstante, Castro defendió que “hai que ser xustos con todos os veciños e poñer na balanza todos os pros e contras”. “Ten que haber equilibrio presupostario”. “Deixamos de ingresar sen máis? Deixamos de prestar algúns servizo? Hai que estudalo”. Ofreció hacerlo en comisión o reuniones, pero el PSOE prefirió votar tal cual su moción, que, así, fue finalmente rechazada.

Desde Somos

Por su parte, en Somos cargaron al concluir que el césped de A Bouza “non se mudará ata o ano 2025”. Acusan al regidor de manifestar que la actuación “non se pode licitar neste momento porque non conta con financiamento suficiente, declarando que se están buscando fondos para poder acometer a obra, pois faltanlle, supostamente, 178.000 euros”.



“O salientable”, añaden desde esta formación, “é que tres meses despois de aprobado o orzamento e dentro da partida específica de 268.000 euros para o cambio de céspede, David Castro gastou os cartos noutra cousa e agora non ten fondos para poder facer esta actuación que, por certo, conta con parte de financiamento da Deputación, que se pode perder”, advierten.



El regidor replicó en Pleno subrayando el compromiso de su ejecutivo con este proyecto. “Vaise conseguir polo traballo e xestión desde equipo de goberno. Está comprometido e hai partida por parte do Plan Concellos e outra de Infraetruturas Deportivas, que suman aproximadamente 100.000 euros. Hai un compromiso serio”. “Somos conscientes de que ese cambio é unha necesidade”. Es más, anunció que “o Concello é máis ambicioso e pensa cunha mellora de instalacións máis ampla” para la que gestionan la búsqueda de financiación.