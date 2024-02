El PSOE denuncia extras a empleados municipales después de las campañas electorales

El PSOE de Vilanova hizo público esta semana un comunicado en el que valora con dureza la gestión política del gobierno local, al hilo del plan financiero que la Intervención plantea para mejorar la objetividad en la administración económica del Ayuntamiento.



Los socialistas valoran que los tres pilares de este plan, aprobado en el Pleno de lunes, “pueden dejar una vez más claro que la actitud del PP es más propia de un sistema plagado de caciquismos que de saber hacer las cosas bien". Esos tres frentes pasarían por lo ya adelantado por este Diario: Mayor observancia en la ejecución de la ley de contratos públicos, así como mecanismos que garanticen la objetividad para la concesión de subvenciones y para el abono de gratificaciones a los empleados públicos.



A este último respecto, el PSOE señala que llevan años advirtiendo de algunas de las situaciones que ahora se quieren acotar. Y como ejemplo, refieren cómo “después de campañas electorales, determinados empleados cobran unos extras de difícil explicación objetiva”, acusan.

Mayor objetividad

Frente a esto, el interventor dictamina que para la concesión de estos pluses “es necesario aprobar por el Pleno, previa negociación sindical, un acuerdo de distribución de la productividad que se base en criterios objetivos”, limitando así el margen de discrecionalidad política.



La misma idea se aplica para el caso de la concesión de subvenciones nominativas, directamente concedidas por el Concello a determinadas asociaciones o entidades. Sobre estas ayudas, indican los socialistas que “estas filas nunca han votado en contra, pero sí se han abstenido en cuanto no consideramos que se otorguen de forma objetiva, y nuevamente esta postura es respaldada por informes de Intervención en donde se indica que no consta un plan estratégico de subvenciones”. En este, añaden, deberían recogerse “objetivos, los efectos que se pretenden, el plazo, el coste y su financiación”, además de velar por la “estabilidad financiera”. “Es una petición del PSOE que nunca se ha visto admitida por el gobierno popular, porque quizás no les interese el poder otorgar a todas y todos por igual los fondos existentes”, critica el grupo opositor.



En cuanto a la contratación pública, la recomendación de Intervención es reducir los contratos menores, para evitar posibles fraccionamientos que, en la práctica, encubran contratos mayores que deberían haber salido a licitación. “Muchos de ellos”, advierte el PSOE, son “constantes y reiterativos”, por lo que pierden “totalmente la forma de lo que es un contrato menor”.



Finalmente, el grupo socialista lamenta que el gobierno local cargue contra el Ejecutivo central e incluso contra los voluntarios en la gestión de la crisis de los pellets. El PSOE defendió la acción voluntaria, en tanto esta, afirman, suplió la que “debería haber hecho la Xunta”. Insisten en que el Concello mejore su gestión y actué con responsabilidad, asumiendo su parte: “Es de traca esta postura partidista”, lamentan al tiempo que afean al Concello tras la catalogación como zona C al marisqueo de O Ariño, por los vertidos al mar.