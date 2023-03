El PSOE desautoriza a Durán y habla de "falso milagre económico" de Vilanova

El PSOE de Vilanova discrepa de la valoración del alcalde y candidato popular, Gonzalo Durán, sobre el estado económico del Ayuntamiento. "Non se trata de ningún milagre económico", indican sobre la rebaja del periodo medio de pago a proveedores desde 2018: De más de un año a 66 días. No es un milagro, subrayan, "que a débeda que ten o Concello se aprazara ata o ano 2035".

Se refieren así a que el Ayuntamiento rebaja de facto la deuda y plazo de pago a proveedores tras pedir un préstamo al Estado para mejorar justamente las cifras de deuda con proveedores.

Tampoco "se trata de ningún milagre económico o que o imposto da urbana (IBI) estea ao máximo que permite a Lei, por ter así obrigado o Ministerio de Economía e Facenda". Como tampoco creen que sea milagroso "que cada unha das familias vilanovesas teña unha débeda de máis de 2.300 euros ocasionada polo seu goberno".

"Dende o grupo municipal do Partido Socialista o que desexamos é que se produza outro milagre, que sería que non se lle minta máis aos veciños", arremeten, Por ello, invitan al alcalde a "que presente ante a opinión pública" diferentes indicadores económicos.

Entre ellos, la cuantía de los préstamos contraídos por la entidad local y las fechas de finalización, la cuantía de las facturas pendientes de pago aprobadas, las pendientes de abono aún sin aprobar, el tipo máximo del IBI y el que aplica Vilanova, así como el montante del presupuesto de inversiones.

"Estas contas poden sacarse en dous minutos, xa que a contabilidade está informatizada, e cando se fala de milagre económico, hai que demostralo con números e non con palabrería que ofrece pouca credibilidade", censuran los socialistas. "As persoas teñen a suficiente capacidade para comprobar con esos sinxelos números ata onde chega o milagre do que fala".

"Se Durán ten o valor de sacar esas contas ante a opinión pública, quedariamos todos máis tranquilos", concluyen.