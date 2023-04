El PSOE de A Illa carga contra Portos por la “chapuciña” para O Cantiño frente a los 15 millones para Portonovo

El PSOE de A Illa hace público su malestar con Portos de Galicia al señalar que “promete quince millóns a Sanxenxo mentres en A Illa non gasta máis dun par de carretillas de cemento”.



En un comunicado, los socialistas isleños señalan que “a presentación do macroproxecto para reconverter toda a zona portuaria de Portonovo nun gran parque temático, con aparcamento soterrado incluído e cunha valoración económica de quince millóns de euros é, sen dúbida, unha gran nova para Portonovo. O PSdeG-PSOE de A Illa de Arousa apoia tódolos investimentos que Portos de Galicia faga por todo o territorio galego, pero o que xa non pode comprender é o castigo á Illa de Arousa, onde o abandono do paseo de O Cantiño preténdese solucionar cunha chapuciña para ir tirando”, opinan.



Hablan de “tufo electoral” del que tildan como “plan Marshal” anunciado para Portonovo, mientras indican que para A Illa bastaría “un terzo do investimento” previsto en Sanxenxo. Creen que si no se invierten cinco millones para la transformación integral y el subterráneo de O Cantiño es por una cuestión de colores políticos.