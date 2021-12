El PSOE planta el Pleno de Ribadumia en protesta por un nuevo punto en el orden del día sin documentación

Nueva bronca en el Pleno de Ribadumia. Fue en la sesión extraordinaria de esta semana, en la que el concejal socialista Pepe Lede terminó levantándose y plantando el debate en protesta por un nuevo punto incluido en el orden del día sin documentación adjunta. Se trataba de dar a conocer una medida del ejecutivo municipal de apoyo a la hostelería debido a las nuevas restricciones covid.



La sesión, en ausencia del regidor por una pérdida familiar, la presidía la teniente de alcalde, Mar Rey. En las filas opositoras faltaba también Enrique Oubiña, de Somos Ribadumia. Mediada la sesión, se llegó a un punto en el que el ejecutivo local daba cuenta a la Corporación de una medida adoptada hace unos días en junta de gobierno: Una nueva exoneración a la hostelería en el pago de tasas por terrazas.



La cuestión de fondo no generó debate. Se trataba de ayudar una vez más a bares y restaurantes, golpeados de nuevo por las restricciones covid. Así, al igual que se hizo en 2020, Ribadumia perdona el pago del recibo a estos negocios por instalar terrazas en 2021.









Sin documentación





Las formas, sin embargo, no gustaron a la oposición. No disponían de documentación que acompañase al punto, por lo que tampoco pudieron consultarla de antemano. Rey sostuvo que al haber sido una decisión adoptada bajo las competencias de la junta local de gobierno y que solo correspondía “dar conta ou informar” al Pleno, sin posibilidad de votación, no estaban obligados a adjuntar esta documentación. Pero ni PP ni PSOE admitían tal extremo.





Vázquez afea al gobierno por imitar en esta sesión el mismo sistema que ya molestó a los grupos en noviembre





Así los ánimos, la teniente de alcalde añadió que, aunque no estaban obligados a dar esta documentación, daría una explicación oral de esta decisión en favor de la hostelería, lo que terminó de crispar al socialista, que se levantó y abandonó la sesión durante todo el transcurso de este punto en señal de protesta. El popular Martín Vázquez también se mostró molesto con la posición del gobierno y recordó que ya en noviembre había ocurrido lo mismo: Un punto de “dar conta” sin documentación, de ahí que repetir la jugada le pareciese casi una provocación.



La discrepancia, irreconciliable en la sesión, parte de una diferente interpretación normativa, particularmente del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF). Rey llegó a citar su artículo 84 para defender su posición, pero la interpretación aquí también es divergente. La lectura textual del artículo indica que “deberá estar a disposición de los miembros de la Corporación desde el mismo día de la convocatoria” toda “la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día que debe servir de base al debate y, en su caso, votación”. Aquí es donde difieren: El gobierno ribadumiense interpreta que, en los puntos donde no hay votación, no es obligatorio aportar documentación. La otra posición es que la documentación debe ponerse a disposición sobre cualquier punto que genere “debate”, aunque en este no se abra turno de votaciones.











Modificación presupuestaria









Otro de los principales asuntos de este Pleno fue la aprobación de una modificación al presupuesto en vigor, a través de un suplemento de crédito. Se echó mano de 73.500 euros del superávit del ejercicio anterior para aportar más fondos a gastos imprevistos: Contrataciones temporales de personal, obras, reparaciones, mantenimientos, administración, equipamiento para biblioteca y deporte, saneamiento, parques y jardines, entre otros. Lede afeó el importante peso para gasto corriente, pero el ejecutivo defendió que fueron gastos imposibles de prever.