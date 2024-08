El PSOE planta al PP en la comisión executiva de la Mancomunidade

Las aguas siguen revueltas -en lo político- en la Mancomunidade do Salnés ocho meses después de la moción de censura mediante la que el PP arrebató la Presidencia al PSOE. Ayer jueves se celebró un nuevo Pleno, pero la comisión executiva previa no pudo desarrollarse por falta de quorum, explican desde las filas socialistas. Y es que los alcaldes del partido del puño y la rosa no asistieron y no lo harán "ata que se lle devolva a normalidade e a proporcionalidade a dito órgano", argumentaron. Esto tiene que ver con el nombramiento el pasado julio de la portavoz del PP de Cambados, Sabela Fole, como vicepresidenta comarcal. Esto supuso su entrada en esta comisión, dando a los populares la mayoría en las votaciones de este órgano formado por los regidores de los nueve concellos. Los socialistas vienen defendiendo que el nombramiento de Fole contradice los estatutos comarcales, pero el Ejecutivo del presidente David Castro asegura que los informes técnicos no ven problema.