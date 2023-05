PSOE y Renova Vilanova acusan al PP de mezclar lo municipal con lo popular en plena campaña

PSOE y Renova Vilanova han acusado al PP de mezclar lo municipal con intereses de partido. Los de María José Vales piden “basta xa de utilizar fondos públicos para fins electoralistas”, mientras que los de José Juan Durán publican como “exemplo de xogo limpo” una imagen tras la pegada de carteles que muestra el póster popular junto a dos eventos municipales promocionados estos días: La II Xuntanza de San Isidro y un concierto tributo a Juan Pardo.



Ambas formaciones ven vínculos claros. A los socialistas les parece “alucinante que a mesma persoa que fai a presentación da candidatura do PP”, en la que actúo cantando, “contrátase agora polo Concello para unha actuación este domingo baixo o lema ‘Tributo a Juan Pardo - Semana das Letras Galegas’. Xa non se disimula nin existe un mínimo de vergoña”. “Queda a enorme dúbida de que con fondos públicos estase a pagar a campaña privada de Gonzalo Durán”, plantean. Lo mismo sugieren sobre la fiesta del domingo en los molinos de Currás, “financiado polo Concello unha cuchipanda”, califican, “e máis que haberá ata fin de campaña”. “É sabida a táctica de gastar fondos públicos que son de todos para comprar vontades, e isto pasa en Vilanova elección tras elección”, opinan en el PSOE.



En Renova se han fijado también en ambos eventos y en la coincidencia del grupo musical en el acto del PP y en el del Concello: “Estas cousas xa non se facían no século XX, eran do século XIX”, consideran.