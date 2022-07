El PSOE reprocha a Durán su “ausencia” para “defender os dereitos da sanidade”

El PSOE de Vilanova cargó ayer contra el alcalde, el popular Gonzalo Durán, a raíz de su destacada ausencia del pretendido frente común del alcaldes de la comarca sobre la sanidad pública. El primer edil vilanovés, que no acudió en todo este mandado a la Mancomunidade al no reconocer la legitimidad del gobierno comarcal, fue el único de los nueve municipios de O Salnés que no participó en las deliberaciones previas para forzar la reunión con el conselleiro de Sanidade. Ni tampoco en la reunión posterior en Cambados, ya con Julio García Comesaña y los otros ocho alcaldes salinienses.



El PSOE hablaba ayer de “ausencia do alcalde para defender os dereitos da sanidade en Vilanova”. De Durán, lamentan, “xa non só non ten relación con nigún concelleiro o concelleira do pobo”, en relación a la decisión del popular de no contestar ninguna pregunta o interpelación de la oposición, desde hace meses. “Tampouco se relaciona e mantén tensións con case que todos os concellos que conforman o val de O Salnés”, afirman.



Afean que, pese a “representar a todos os veciños”, “non se preocupe pola Sanidade, sendo a atención primaria moi defectuosa”. “Nin tan sequera se digna a presentarse nunha reunión de todos os alcaldes para buscar solucións conxuntas ao problema sanitario”. “Á vista quedou que o alcalde de Vilanova pretende aillar a Vilanova do resto dos concellos da bisbarra”, interpretan.





“Obligación”





Para el PSOE, Durán, como alcalde, “ten a obriga de representar a todo o pobo en calquera ámbito no que se busque a procura de melloras para os seus veciños”. Por eso, la ausencia del regidor, opinan que “significa que Durán só quere representarse a si mesmo e eso é prexudicial para o pobo que representa”, achacándole “falta de interese” o “abandono das súas funcións”.



“O pobo de Vilanova”, declararon, “é un pobo amable, que mantivo sempre boas relacións cos municipios colindantes” y la actitud del alcalde, insisten, “despreciando calquera acción conxunta, non é beneficioso para os veciños. Non entendemos que busca Gonzalo Durán co seu alonxamento que tanto prexudica a o pobo que representa”, concluyen.