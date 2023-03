El PSOE de Sanxenxo asegura que los vecinos de Vilalonga están “descontentos” con el proyecto de la Praza Pública

La agrupación socialista de Sanxenxo traslada las quejas recibidas por los vecinos de Vilalonga sobre la reforma integral de la Praza Pública y sus nuevos usos.



Según explica la portavoz, Ainhoa Fervenza, el Concello cambió su proyecto inicial para la plaza utilizando mucho más espacio para instalar los elementos de juego del parque infantil, tal y como lo había propuesto el PSOE en una moción en el Pleno.

Con todo, señala, los vecinos de la parroquia emitieron sus quejas y trasladaron al grupo socialista lo que ellos consideran mejor para la plaza, “non queremos que a praza quede baleira, senón que sexa un entorno polivalente, que faga pobo e que se empregue moito máis espazo, fóra dos días festivos, para accións e actividades para a cidadanía”.



Sobre el cambio del proyecto, Fervenza opina que “aínda que votaron que non á moción que presentamos, agora están copiando a nosa idea, pero agardamos que executen a totalidade do proxecto e non se queden en poñer soamente uns columpios a maiores ”.



En este sentido, la socialista entiende que “o que ten que facer o PP é deixar de executar proxectos sen antes contar coa opinión da veciñanza, que é a quen afecta as decisións que toma o alcalde”.