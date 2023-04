El PSOE de Sanxenxo carga contra Martín por el proyecto de soterrar la Rúa Madrid

Ainhoa Fervenza, candidata del PSOE a la Alcaldía de Sanxenxo, ha cargado contra Martín por el proyecto del mercado de abastos y el soterramiento de la Rúa Madrid. Para la concejala se trata de “papel mollado” y afirma que en el plan no se habla del mercado y que “vaise gastar 2,3 millóns de euros para 32 prazas de aparcamento”. La alcaldable socialista afirma que “nun mes son as eleccións e o único que quere é saír en prensa anunciando proxectos que sabe non vai a facer. Está facendo un ridículo espantoso, o cal xa nin gracia nos fai, pola vergoña allea que nos provoca”.





Por otra parte, la socialista insta al gobierno a que solicite la ayuda de Patrimonio para realizar una rehabilitación para musealizar el Pazo de Quintáns. Para Fervenza, “a verdadeira intención do alcalde é deixar o pazo en mans privadas, e así o vai deixando claro cada vez que fala del”. La edila subraya que “estamos ante unha gran oportunidade de remodelar o pazo para que sexa un símbolo do noso patrimonio inmaterial, unha oportunidade máis que nos brinda o Goberno de España, porque se fora polo goberno local, non se tería feito nada”. Además concluye que “se non se presenta esta solicitude, estaremos perdendo 3 millóns de euros, uns cartos que non é que sobren precisamente no noso Concello”.