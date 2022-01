PSOE y Somos acuerdan una futura redefinición menor de competencias que garantizaría el traspaso de la Alcaldía

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, hará efectiva hoy su renuncia al bastón de mando en un pleno presencial convocado para las 21 horas. Su mano derecha, Samuel Lago, deberá ser nombrado en una sesión prevista para el sábado y ayer mantuvo una reunión con los socios de gobierno para limar asperezas relativas al cambio, pero sobre todo a problemas planteados por Somos desde hace algunos meses respecto a la coordinación del bipartito y una redefinición de competencias de carácter menor y que se ejecutará en un futuro no muy lejano. Las partes no quisieron dar más detalles, pero mencionaron un principio de acuerdo que garantizaría el traspaso de la Alcaldía a falta de lo que diga hoy la asamblea de los de Tino Cordal.





El portavoz valoró “positivamente” el resultado de la reunión y como “nunca lle dariamos o goberno ao PP”, manifestó, su propuesta para las bases será apoyar a Lago. Por su parte, el socialista también salió satisfecho hasta el punto de que confía en que no tendrá problemas porque “houbo entendemento e penso que se aclararon as dúbidas e malentendidos” que pudiera haber con sus socios. Es más, aseguró que “xa confiaba antes”. Pero el asunto de la renuncia de la alcaldesa puso sobre la mesa discrepancias existentes sobre la forma de funcionamiento del bipartito.





Cordal reconoció que venían reclamado una reunión desde hace algunos meses, pero esta no llegaba –por el covid según el PSOE– y desde luego ahora era un buen momento pues su socio les necesita. Problemas que definió como de “comunicación e coordinación” y que no salieron a la luz, indicó, a la espera de resolverlos “internamente”.





El socialista también destacaba que la reunión de ayer sirvió para sentar las bases de un “mellor funcionamento e coordinación” del bipartito y avanzaba que “non se descarta” una “reestructuración” para conseguirlo. Ambos coincidieron en que en ningún caso se tratará de cambios importantes “nin drásticos” en las grandes áreas de gobierno repartidas en 2019, pero “si pequenas modificacións”, señalaba Lago, o “reaxustes e aclaración dalgunhas competencias, cambios cativos pero que para nós son importantes”, aportaba el líder de Somos.





Así las cosas, Somos da prácticamente por superadas asperezas de los últimos días como el momento en que el PSOE les avisó de la decisión definitiva de Fátima Abal de dejarlo o su papel ahora que se queda como concejala. “Necesitabamos máis información e tamén máis detalle do falado co BNG”, expuso Cordal. Sabían de las reuniones pero había ciertas suspicacias que el socialista se encargó de despejar: “Nunca foi unha negociación para que entrase nun goberno tripartito”. Es más, aseguró que la única intención era establecer un “punto de inflexión” en las malas relaciones que mantenían últimamente y con ánimo de “colaboración e diálogo”. El concejal socialista quiso dejar esto muy claro y también que el hecho de que Fátima Abal siga como concejala es porque “aínda ten moito que aportar, non é unha maniobra política nin vai haber unha bicefalia, simplemente levanta o pé do acelerador porque o precisa por saúde”.





Lago estuvo acompañado por la secretaria de organización del PSOE local y otro miembro de la directiva, mientras que el edil Cordal acudió con los concejales Xurxo Charlín y Fernando Patricio.