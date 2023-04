El PSOE tumba su reprobación por las Tanxugueiras con bronca entre PP y BNG

Fue un Pleno algo extraño el de este miércoles en A Illa. Forzado por el PP, convocado de oficio al no hacerlo el gobierno socialista en plazo, pensado en teoría para reprobar al PSOE, pero finalmente con el mayor encontronazo entre nacionalistas y populares.



El PP acusó al ejecutivo socialista de saltarse el procedimiento y gastar fondos públicos “como quen goberna as súas pertenzas”. El mayor reproche: El gasto de 37.478 euros para el concierto de Tanxugueiras en el festival del 25 aniversario del municipio, el verano pasado. En la votación para reprobar al gobierno del PSOE, el PP se quedó solo, tras la abstención del Bloque, y bastó la mayoría absoluta socialista para tumbar la moción.



Desde el BNG, David Mochales repartió críticas a un lado y a otro: Al PSOE, por el fondo, por “gastar no que non deben”, por un “descontrol absoluto”, en este festival y en obras como Castelao, de la que llegó a decir “non coinciden” piedras, bancos y acabados con los proyectados “para rebaixar custes a concesionaria”. Y atacó también al PP, por la forma, por un Pleno que supone más gasto al Concello y en el que, técnicamente y sabida la aritmética, esa reprobación no prosperaría. Mochales recordó incluso al PP una pasada moción tipo, sobre censo vacuno, llevada a debate en un municipio, el isleño, “no que non hai ningunha vaca”. Los ataques al PP no gustaron, ni pizca, al portavoz conservador, Juan José González, que usó su réplica para cargar con dureza contra el nacionalista, por la “tunda” recibida en el debate: “Do Bloque pódese esperar calquera cousa”, incluso “cousas que non veñen ao conto”.



No gustó al popular que se desdibujase la crítica a la gestión de facturas del gobierno local. Un ejecutivo que terminó publicando un comunicado defendiendo —como en Pleno ya había hecho el alcalde, Carlos Iglesias— la legalidad del procedimiento y la modificación presupuestaria para el festival. Es más, el gobierno culpa al PP de “difamar”, de forzar un Pleno por electoralismo y de un “entorpecemento sistemático dunha programación cultural de nivel para A Illa”. Así, Iglesias explicó que el caché de Tanxugueiras fue asumido por la Diputación a través del programa Musigal. De modo que los 37.000 euros de gasto municipal que reprochó el PP se corresponderían a los cachés de Budiño y de Carlos Blanco, al pago a la SGAE y a materia de logística, como la instalación eléctrica, escenario, luz, sonido, producción control de acceso y demás logística, entre otros.