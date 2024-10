El PSOE urge acciones de mejora del saneamiento en Vilanova para atajar los cierres al marisqueo

El cierre de varios bancos marisqueros por vertidos de fecales, como en O Ariño y O Esteiro, en Vilanova de Arousa lleva al PSOE a pedir medidas urgentes al Concello. En un comunicado, los socialistas mostraron su “asombro” por las últimas declaraciones del alcalde, el popular Gonzalo Durán, que responsabilizó de la situación a una negativa de Costas del Estado en Madrid para poder sustituir el colector de saneamiento hacia Cambados.



Para el PSOE, esto equivale a “non asumir as súas responsabilidades polo mal funcionamento do sanemento”. Así, más allá del problema de este colector, señalan que el gobierno local no impulsó otras acciones, acusando al primer edil de que “non realizase ata o de agora, nin amose interese nin intención de realizar ningunha obra para solucionalo, como por exemplo podría ter sido atender as demandas de separación de augas”.



Piden soluciones, porque, además, consideran que incluso el problema del colector citado por Durán, “de ben seguro” tendría solución, “sabendo ademais que a obra de saneamento pódese facer por outro sitio”. También se preguntan por qué no se ejecutó el tanque de tormentas “tantas veces prometido”. Y si el alcalde o Augas de Galicia “presentou o procedemento contencioso administrativo contra Costas”. “De telo feito”, dudan, “que ensine as probas”.

“Esperamos respostas”

“Que está a suceder co millón de euros que veu para saneamento?”, cuestionan igualmente. “Dende as filas socialistas esperamos respostas porque os veciños e veciñas merécenas e non deben ser os que paguen os pratos rotos, por mor de que o alcalde sempre queira entrar en guerras con Madrid”, opinan. “Guerras absurdas mirando as cores políticas e non as necesidades da veciñanza”, concluyen.