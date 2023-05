El PSOE de Vilanova acusa al PP de usar fondos del Concello para su campaña

El PSOE de Vilanova acusa nuevamente al PP de destinar dinero del Concello para la campaña popular.

Esta vez, publican una factura de 18.089,50 euros a una persona “que actuou como fotógrafo e cobra os seus servizos de marketing”, pero no solo para el Concello sino que, según afirman, “está facendo a cartelería e o programa do PP”.

"Persoas que asistiron á festa ou cuchipanda que se celebrou en Currás viron como a persoa que cobrou os 18.000 euros estaba fotografiando á candidatura do Partido Popular, fotos que logo se colgaron na páxina de Facebook do PP de Vilanova", subrayan.

Hablan de “actuacións fraudulentas” y de “roubo de diñeiro público para beneficio do PP e o seu máximo responsable".

"Imos a investigar a inmensa cartelería que Gonzalo Durán está a poñer en cada rúa, en cada lugar, que inundou todo o Municipio, para saber se as empresas que se encargaron de poñela tiveron algunha relación co Concello por algunha outra actividade e moito nos tememos que algo vai a haber", señalan los socialistas en un comunicado. Añaden que "a sospeita de que todas as bandeirolas foron pagadas con fondos públicos está latente en todo o vecindario de Vilanova".

Además, consideran que "evidente é que á luz pública en festexos organizados e pagados polo Concello, se pida que se suban ao palco as autoridades, e suben os membros da candidatura do Partido Popular. Isto ocorreu na festa de San Isidro en Caleiro e tamén nunha actuación dun cantante en Vilanova, cando os membros da candidatura do PP subiron ao escenario para cantar unha canción con esa mesma persoa que foi a que presentou a candidatura de Gonzalo Durán a Alcaldía. Todo pagado, claro está con cartos do Concello", afirman en el comunicado de este martes. "Iso é gastar cartos públicos para fins electoralistas, con descaro, sin o máis mínimo rubor".