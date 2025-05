El PSOE de Vilanova critica la falta de funcionamiento de la red wifi de la biblioteca

El Partido Socialista de Vilanova de Arousa lamentó esta semana que no haya conexión a Internet en la red wifi de la biblioteca municipal. “Queremos manifestar o noso asombro” ante las muchas críticas que les hicieron llegar “veciños e estudantes” que “cando van a biblioteca municipal, non hai wifi”.



Critican que desde el Ayuntamiento y desde el grupo de gobierno hablan “desde hai moitos anos” del “bo funcionamento” de la red pública wifi, recordando que hace solo unos días la edil Nuria Morgade presentaba además una próxima mejora de la infraestructura.



“Desde o PSOE de Vilanova preguntámonos, se na biblioteca non hai wifi, no centro urbano, como funcionará nas aldeas? Non hai wifi nin se lle espera”, por lo que urgen una solución.