Puerta Santa se lleva el Ouro del Albariño y la Prata y el Bronce se quedan en O Salnés

El panel de cata lo tuvo difícil. Las 56 marcas presentadas a la XXXV Cata Concurso Rías Baixas Albariño tenían un nivel muy alto, pero finalmente la Medalla de Ouro fue para Puerta Santa, de la subzona del Condado, mientras que la Prata y el Bronce se quedaron en O Salnés, en Pazo de Rubianes y Bouza do Rei, respectivamente.



La entrega de los premios, patrocinados por la Xunta, el Concello y la Diputación de Pontevedra, se realizó durante el Xantar de Confraternidad de la Festa do Albariño en el que se reúnen bodegueros, autoridades, cofradías enogastronómicas...



Los tres ganadores tienen en común que no es su primera vez en el pódium cambadés. “Pero había tempo que non conseguiamos unha medalla e para nós é un recoñecemento impresionante”, explicó Pablo Estévez, enólogo del grupo Morgadío, autor del mejor albariño de 2022, del que producen unas 50.000 botellas.

Vinos “top”

Se trata de una firma con origen en O Ribeiro y que hace años se embarcó en la aventura del “príncipe dourado” adquiriendo la histórica bodega Morgadío, con “uno de los primeros viñedos de albariño”, de cuando no era tan apreciado y reinaba el tinto; mucho antes de que naciera la DO Rías Baixas. Su apuesta por la elaboración de vinos “top” les está dando “moi bos resultados”.



Pazo de Rubianes también tiene en su palmarés otras medallas de este certamen, que organiza el Consello Regulador de la denominación. En 2018 se llevó el Oro y en esta ocasión tiene una Prata que no les causó mucha sorpresa, pues estaban muy seguros de su producto. “Esperábamos entre un segundo y un primero porque este año ha sido bueno, tras una vendimia espectacular”. “Estamos súper agradecidos”, apuntó María Ozores. Son unas 140.000 botellas las que producen al año de este vino galardonado.



Y por último, Bouza do Rei repitió tercer puesto, como en 2021, en una edición muy diferente debido a que Galicia atravesaba uno de los momentos más duros de la pandemia. Su gerente, que además es presidente de la denominación, Isidoro Serantes, explicó que el reconocimiento “viene a decir que vamos por la línea acertada, que no nos equivocamos, con unas plantaciones de viñedos de más de 30 años y lo principal, nuestra apuesta por la calidad”. La firma, que ayudó a fundar, es otra histórica de Rías Baixas y cada año elabora 1,5 millones de botellas de este vino.



La comida reunió a unas 450 personas con un precio el plato de 50 euros, aunque el Concello también suele emitir dos centenares de invitaciones institucionales.

Componentes de Teatro Caracol con su directora Olga González, que recibió la Folla de Prata | Gonzalo Salgado



Este año tampoco faltó la entrega de la Folla de Prata de la administración local, que recayó, como es habitual, en el pregonero de la Festa do Albariño. Así que la directora de Teatro Caracol, Olga González, se subió al escenario para recogerla y la dedicó a, entre otros, la gente que “fai cousas pola vila sen ánimo de lucro”, como es el caso de su agrupación. La entrega la realizaron el alcalde, Samuel Lago, y el concejal de Festexos, Tino Cordal.

Más vino y “menos botellón”

El regidor aprovechó la ocasión para hacer un poco de balance, pues Cambados despedía así –y a la noche con la Banda de Castrelo y un gran espectáculos de fuegos– la 71 edición “da festa máis grande”.

Según Lago, ha sido un “éxito de participación e de saber estar”. Aseguró que están comprobando que “cada vez máis a xente vén disfrutar do viño e non a facer botellón e a emborracharse, que cada vez é unha festa máis social. É o mellor escaparate do que somos e do que facemos”.