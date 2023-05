El PXOM de O Grove queda en manos de la Xunta tras su aprobación provisional

El PXOM de O Grove ya está más cerca de ser una realidad tras la aprobación provisional en el Pleno de ayer ahora ya con todos los informes favorables, incluidos los últimos de Patrimonio y Portos, aunque condicionados a algunas correcciones. Con este trámite se pone fin así al trabajo del Concello en este ámbito y será ahora Urbanismo de la Xunta quien deba aprobar definitivamente el documento, para lo cual tendría ahora un plazo de tres meses según explicó el alcalde, José Cacabelos.



La votación salió adelante con los votos del grupo de gobierno, la abstención del BNG y tanto EU como PP votaron también a favor del PXOM, ya que “é mellor ten un mal PXOM que non telo”, señaló el portavoz de EU, José Antonio Otero. En su última intervención como portavoz del PP, Beatriz Castro se desquitó y acusó al gobierno de Cacabelos de utilizar el PXOM como arma electoral y de seguir engañando a los vecinos para conseguir apoyos, por lo que advirtió a los vecinos que revisen los planos de sus propiedades “para non botarse despois as mans á cabeza”.

Terreno en Alexandre Bóveda

En el Pleno extraordinario también se abordó otro punto del día relativo a la incorporación de crédito de 127.000 euros del remanente liquido de tesorería, para la compra de un terreno en Alexandre Bóveda que se destinará a un aparcamiento.



Sobre este asunto, PP, BNG y EU criticaron la negociación de la compra por parte del gobierno local, ya que supuestamente, no se habría tenido en cuenta el usufructo de la parcela que le corresponde a un vecino. Sin embargo, el regidor salió al paso asegurando que según el registro de la propiedad, el solar pertenece en un 100 % al grupo Aliseda SA, y estaría libre de cargas, por lo que la compra será efectuada.



El objetivo de este solar será el de dotar a la zona de las mismas plazas de estacionamiento que la calle contaba previamente a las obras de humanización en Alexandre Bóveda, así como para facilitar el tránsito entre la Rúa do Sol y la propia calle para facilitar el acceso a los negocios y viviendas de este céntrico barrio.