Rajoy, “embaixador da Ruta e da Pedra”, da su apoyo a Lucio, que llevará de 2 a Joaquín Martínez

El PP desembarcó esta noche en el auditorio de O Mosteiro para presentar el equipo con el que quiere recuperar la Alcaldía de Meis. La candidata, la edil y exsenadora Marta Lucio, recibió en su localidad el apoyo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, así como el de la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, y el del presidente provincial del partido, Luis López.



El acto sirvió también para presentar la totalidad de la lista electoral popular. De número 2 figura Joaquín Martínez Rodiño (que había sido el número 6 en la anterior lista de 2019). Le siguen, por orden y desde el número 3, Elisardo Vázquez Fontán, Jairo Paz Santamaría (que había sido número 8 en 2019), Adriana Abal Sabarís, Rocío Vázquez Muíños, Tania Laíño Fraga, Marcos Roma Barreiro (conocido por su papel de Jesucristo en la Semana Santa de Paradela), Eva María Amor Marcos, Víctor Manuel Ucha Martíne y Sergio Castro Doval. Llevan a diez suplentes, cuya relación cierra Eugenio Fernández, una de las personas de mayor peso en el anterior ejecutivo popular de José Luis Pérez.



Durante el acto, Marta Lucio expresó su “agradecemento infinito” a Rajoy por su presencia, de quien dijo “é un dos grandes embaixadores da Ruta da Pedra e da Auga”, por sus conocidas caminatas por ella. El expresidente destacó a su vez de Lucio su “carácter dialogante” y conocimiento de la importancia de “tener una buena interlocución” con el resto de administraciones para llegar a acuerdos que “beneficien a todos. Subrayó la importancia para el Partido Popular de conseguir mayorías absolutas en las municipales, ya que es un “gran paso” para conseguir “que Feijóo gane las elecciones generales” y sea “presidenta del Gobierno de España”.



“Gobernar non é tan fácil”, declaró Lucio. “Eles non souberon facelo”, dijo sobre el actual gobierno socialista en Meis. “Nos últimos catro anos sufrimos o abandono absoluto das parroquias por unha alcaldesa que tiña máis gusto pola foto que por solucionar os problemas reais das persoas. Un absoluto desgoberno e xestión, co enfrontamento diario co seu socio de goberno”, espetó citando así también al BNG.



Por su parte Luis López destacó de la candidatura de Lucio que se trata de un “equipo renovado”. “Tedes un proxecto serio, unha candidata comprometida ao 200 %, con moita ilusión e ideas para poñer fin a estes anos de desgoberno e falta de xestión”, consideró el popular.