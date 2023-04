Reabren uno de los viales cortados tras el colapso del puente en Pontearnelas

La Diputación de Pontevedra reabre hoy al tráfico la carretera provincial EP-9511, entre Cabanelas y Pontearnelas, uno de los viales que discurre por debajo de uno de los tramos del viaducto que colapsó esta semana.

La institución provincial destaca que este vial abierto "non pasa por debaixo da parte da ponte que colapsou" y que hay un informe del servicio de Infraestruturas que "garante a seguridade na estrada". Aún así, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, declaró hoy que la administración que preside "estará moi vixiante por se en algún momento temos que tomar outra decisión”. "Por riba de todo está a seguridade polo que non podiamos reabrir sen o informe técnico que garantira a apertura". "Teño clarísimo que por riba de todo está a seguridade, a estrada estivo ben pechada e non podiamos tomar unha decisión ata ter o informe serio dos e das enxeñeiras da Deputación, que nos di que podemos abrir sen problemas de seguridade para as persoas e os vehículos que transitan por ela”, añadió.

Justamente, el informe técnico "lembra que o risco estrutural atópase localizado na parte metálica da ponte, producido pola rotura de varias péndolas de suxeición do taboleiro, e que os vanos de formigón non presentan danos. Amais, entre a parte metálica da ponte e o tramo polo que pasa a EP9511 sitúanse dous vanos que funcionan estruturalmente de forma independente", explican desde la institución provincial.

Por todo eso, Silva subrayó que "está o tramo da ponte que colapsou, outros dous vanos e o cuarto é por onde pasa a vía provincial". Al haber esta distancia del tramo colapsado, los técnicos provinciales habrían concluido que "non ven perigo, aínda que imos estar moi atentos e vixiantes", insiste Silva.