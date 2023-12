Real Conservera obtiene la máxima distinción en el ranking de conservas más prestigioso del mundo

La segunda edición del prestigioso ranking “World’s 101 Best Canned Products from the Sea” ha vuelto a reconocer el trabajo de Real Conservera Española concediéndole numerosas distinciones que la posicionan como un referente del mercado de conservas premium a nivel internacional.

Más de 350 latas fueron valoradas en una cata a ciegas y la cambadesa conquistó en cinco de la seis categorías, resultando dos de sus productos ganadores del primer puesto: Sardinillas y Caballitas en aceite de oliva. El resto de presentadas lograron posicionarse en el top ten del ranking de sus categorías.

El presidente del consejo, Borja Sánchez, declaró que “es un estímulo para seguir manteniendo nuestro compromiso con la calidad de nuestras materias primas, el esmero en los procesos artesanales de producción y nuestra apuesta por la sostenibilidad de las artes de pesca”.