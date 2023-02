Realizan cambios en una de las principales antenas de telefonía de Cambados para adaptarla al 5G

Una enorme grúa en el centro de Cambados llamaba esta mañana la atención de los viandantes. Estaba realizando la actualización de la antena de un edificio que da cobertura móvil a varias compañías en la localidad para su adaptación al 5G. En concreto, figuran Vodafone, Orange y Xfera (Más Móvil y Yoigo, entre otras). Los trabajos obligaron a cortar la calle Emilia Pardo Bazán, pero no generaron más problemas en la Avenida de Vilariño, una de las principales entradas a la localidad y donde se instaló. Además estaba previsto que no durasen más de un día.

Porcentajes de cobertura

El concejal de Economía, Xurxo Charlín, recordó que Cambados es el segundo concello de O Salnés con la mayor cobertura de esta nueva tecnología, con un 88,38 %, a fecha de junio de 2021, y solo superado por A Illa, que alcanzaba el 94 por ciento.



Del mismo modo destacó la cobertura de fibra óptica existente, pues en los últimos años se pasó de tener un 39,61 % en 2017 a un 76,73 % en junio de 2021, “o que permite mellorar as comunicacións e o uso das novas tecnoloxías grazas aos distintos programas do Ministerio de Asuntos Económicos e de Transformación Dixital nos que participou o Concello nos últimos anos, pero aínda queda traballo por facer ata lograr chegar a una cobertura do 100 % na nosa vila”, añadió el edil.