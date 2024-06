La recaudación de “Mañás de terraceo” se destina a la Asociación Española Contra el Cáncer

El Obradoiro de Hostalería do Salnés, de la mano de la Mancomunidade, se compromete a destinar la recaudación íntegra de la iniciativa “Mañás de terraceo” a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Durante estas jornadas, el público en general podrá probar diferentes almuerzos y aperitivos saludables elaborados por el alumnado del taller. La recaudación total de los pases irá destinada a proyectos de investigación contra el cáncer.



El evento, que ya se celebró el año anterior con éxito de público, se llevará a cabo durante los meses de julio y agosto. Todos los interesados podrán probar una de estas elaboraciones podrán hacerlo en la propia sede que el Obradoiro de Hostalería tiene en la Rúa Ourense en Sanxenxo.



La carta que se encontrarán los visitantes será totalmente profesional. Platos y elaboraciones modernas preparadas con ingredientes de calidad, de temporada y de cercanía.

Fines sociales



La firma de este convenio será esta misma mañana y, a ella, asistirán tanto la presidenta de la AECC, Blanca Ana García como el presidente de la Mancomunidade do Salnés, David Jose Castro Mougán y Ramón García Guinarte.



Esta no es la primera vez que, desde el Obradoiro de Hostalería do Salnés, se organiza algún evento y la recaudación se destina a fines benéficos o sociales. Así, el taller, por ejemplo ya cuenta con un convenio de colaboración con Cáritas Diocesana de Vilagarcía de Arousa y con la Asociación AFASAL (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer do Salnés).