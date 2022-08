El Refugio de Cambados, abarrotado ante el abandono de mascotas este verano

Tradicionalmente, el verano ha sido un mes negro para el abandono de animales, motivado, principalmente, por las vacaciones y la falta de concienciación sobre el tema en la población. Desde el Refugio de Animales de Cambados afirman que no es un caso que se aprecie habitualmente y que el cambio de estaciones prácticamente no afecta en las estadísticas finales. Sin embargo, su directora, Olga Costa, cuenta la enorme cantidad de mascotas que este verano, desde el mes de julio, han abarrotado sus instalaciones, que se encuentran en cifras que rondan el 100 % de ocupación. Costa asegura que las cifras han llegado a tal magnitud que tres gatos y un perro son abandonados cada día.



Asimismo, la directora destaca que la situación, que había mejorado en la pandemia, ha vuelto a datos del 2018 y 2019 lo que resulta desilusionante. De este modo, cree que la confianza de que “saliésemos mejores” de la pandemia era tan solo una ilusión. De ello es muestra el efecto rebote que se ha presenciado en las adopciones de los anteriores años, unos casos que no son aislados y que se vienen produciendo periódicamente.





Es por ello que, desde la institución, se vuelven más exigentes a la hora de dar en adopción a una mascota, intentando evitar que simplemente sea una opción por impulso. También inciden en la necesidad de que el trámite “lleve su tiempo” y en no pedir al animal inmediatamente, menos en caso de ser un cachorro, ya que necesitan un mínimo de dos meses y medio junto a sus padres o hermanos para que su desarrollo cognitivo sea óptimo. Esta situación también influye en que se da más tiempo para que los adoptantes se piensen la adecuación del animal en su hogar para evitar luego el efecto rebote.



Por último, Costa recuerda que es necesario por ley que las mascotas tengan un microchip, una situación que no se encuentra en un gran número de los animales que llegan al refugio, así como resalta la importancia de castrar a los animales cuando, en la familia, no se pueda acoger a más cachorros y, en especial, a los gatos para conseguir que “dejen de malvivir en las calles”. Un requisito, el de la castración, que se vuelve de gran relevancia a la hora de la adopción y que muchos de los solicitantes se niegan a practicar.





Situación estable en Vilagarcía





Sin embargo, desde la Protectora de Animales de Vilagarcía de Arousa, Ángeles Rodríguez afirma que su situación se mantiene estable con respecto al resto del año, aunque la primavera sería la estación con mayor abandono de gatos, “especialmente por la falta de interés de esterilizar” a los felinos.



Desde la asociación vilagarciana de voluntarios señalan que se han esterilizado a más de 1.000 gatos y recuerdan a los alimentadores de estos animales, que “no es suficiente solo con darles de comer”, sino que hay que ofrecer otros cuidados a los felinos, como la vacunación o la prevención y cuidado de diferentes enfermedades, con las que muchos gatos llegan a la protectora.



Asimismo, denuncian las dificultades que en “dos casos concretos” les presenta el vecindario, que no colabora con la protectora para facilitar el control de las colonias del medio rural. Sin embargo, mayoritariamente, la asociación si cuenta con la ayuda de los vecinos.









La protectora tiene seis gateras y dos en cuarentena, así como 50 perreras y tres en cuarentena, para evitar la transmisión de enfermedades entre los animales asistidos en la organización.



Del mismo modo, Rodríguez recuerda el proceso que se debe seguir cuando un propietario pierde a su mascota y que “tiene la obligación de ser él quien busque a su animal perdido”. Aunque desde la protectora difunden sus imágenes en redes sociales para ayudar a los dueños encontrar a su mascota.



De no ser reclamados en diez días naturales, el perro o gato es declarado como abandonado y la asociación puede empezar a buscar un nuevo hogar donde poder ser acogido.



Por su parte, al igual que el Refugio de Cambados, para adoptar a uno de estos animales es necesario cubrir un formulario y una entrevista personal, en la que el instinto de los voluntarios cobra toda la importancia para que la mascota obtenga el mejor hogar posible.