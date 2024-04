El Refugio de Cambados da el pistoletazo de salida a su 25 aniversario con un paseo solidario

El Refugio de Animales de Cambados dio ayer el pistoletazo de salida a los actos de celebración de su 25 aniversario con una de las actividades que más suele gustar: un paseo solidario. Asistieron una treintena de personas que no se amedrentaron a pesar de que las condiciones meteorológicas no pintaban nada bien. Algunas lo hicieron en compañía de sus mascotas, entre las que había perros que un día fueron adoptados en esta protectora, y otras se apuntaron para sacar a dar una vuelta a los que aún no han tenido la suerte de encontrar una familia.



El equipo de voluntarios del Refugio ofrecerá más actividades a lo largo del año y aunque aún no hay nada cerrado, su presidenta, Olga Costa, comentaba la semana pasada que quieren hacer algo especial en sus instalaciones, ubicadas en Refoxos, así como potenciar la venta de merchandising con una tienda oline, entre otras iniciativas que irán desvelando en los próximos meses y con las que buscan dar continuidad a su labor de concienciación y también captar más colaboradores que les ayuden dando acogida a animales, sobre todo a los cachorros de gato, que son un problema por la falta de esterilizaciones.