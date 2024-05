El Refugio de Cambados denuncia ataques de perros con resultado de muerte en una de sus colonias de gatos

El Refugio de Animales de Cambados ha denunciado ante las autoridades policiales y políticas que en el último año se vienen produciendo ataques de perros en la colonia de gatos callejeros que tienen en el lugar de Mar de Frades, en San Tomé. Relata que se han producido tres con el resultado de dos animales muertos y uno salvado “in extremis” con una operación de urgencia, porque quedó “destrozada, estaba agonizando”, lamentó su presidenta, Olga Costa.



La protectora advierte que “no lo vamos a permitir e iremos contra los autores con todo el peso de la ley”. De primeras, han colocado carteles recordando que estas unidades están protegidas por la ley y que dar muerte a un gato comunitario se considera una infracción muy grave que está castigada con multas que van de los 50.000 a los 200.000 euros.



Desconocen si siempre se trata de las mismas personas, pero tienen testigos del último episodio, ocurrido el lunes, y piden colaboración ciudadana para encontrar al propietario de una furgoneta roja con un perro mediano de color marrón. Según le trasladaron quiene los presenciaron, “soltó al perro y este fue directo a un por un gato, lo zarandeó y a pesar de que le llamaron la atención, no hizo ni caso. Volvió a meterlo en el coche”.



El felino falleció y Costa censura que “ni siquiera se preocupara por el animal” porque “un accidente puede tenerlo cualquiera” aunque, en su opinión, acontecimientos como estos indican que “la culpa es de la gente, que es una irresponsable. El carné de perro peligroso lo deberían tener ellos”. De hecho, se queja de que “vemos a los gatos como objetos, no como animales que sufren porque no es la primera vez que ves a algunos correr detrás de ellos y los dueños no hacen nada”, clamó.



La presidenta explicó que la responsable de esta colonia “está destrozada” por lo sucedido y ayer interponía la denuncia ante las autoridades policiales, además de haber dado parte a la Alcaldía, pues como recordó, el Concello sufraga esta acción.