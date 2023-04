O Regueiro y Castelao tuvieron finalmente su inauguración

A Illa inauguró hoy oficialmente las reformas de la Praza de O Regueiro y de la Avenida Castelao, tras una inversión de más de 2,7 millones de euros. El acto contó con presencia del alcalde, Carlos Iglesias, y del diputado provincial Santos Héctor, junto al candidato socialista Luis Arosa.



La visita tuvo lugar en el último día en que la ley electoral permite las inauguraciones, antes de la convocatoria de las municipales. El acto iba a ser el viernes, pero se canceló entonces debido a dos entierros que causaron gran pesar en el municipio. Desde esa jornada, ambos espacios quedaron abiertos al público y, sobre todo en el fin de semana y en el Domingo de Ramos, recibieron centenares de visitas.



O Regueiro se financió a través del ReacPon y Castelao, con fondos europeos DUS 5000. Santos Héctor aseguró que ambas obras son “un grande acerto e ninguén ten ningún tipo de dúbida de que fomos na dirección correcta”.



Iglesias, por su parte, recordó el apoyo clave de la Diputación para sacar adelante ambos proyectos: Un “espazo de lecer para todo o mundo” en O Regueiro y “unha obra do século XXI que fai que non nos quedemos atrás” en cuanto a la reforma de Castelao. “Se conseguimos que Europa a vise como un proxecto singular e acadamos a subvención é porque imos no camiño adecuado”, remachó.

Las obras

Para O Regueiro fueron 385.000 euros de la Diputación y más de 1,1 millones del Concello. La plaza fue sometida a una transformación integral, con reordenación de todos sus elementos, incluyendo parque infantil, una zona multideportiva, otra verde, y un espacio multiusos para actos lúdicos y culturales. El Concello anuncia, además, un pump track.

En la Avenida Castelao se invirtieron 1,2 millones de euros, aportando la Diputación el 70 % y el Concello el 30 % restante, aunque la obra obtuvo 814.000 euros de fondos europeos DUS 500 que, finalmente, permitieron cubrir el 80 % del coste. Por ello, la Diputación sitúa este proyecto como “unha actuación modélica”, al haber alcanzado este aval europeo.



Este tramo de la EP-9803 da prioridad ahora al peatón, aumenta la accesibilidad y fomenta la integración en una única plataforma de todos los sistemas de desplazamiento. “A Avenida de Castelao pasou de incumprir a lei de accesibilidade de Galicia, con beirarrúas estreitas, e de estar dedicada na súa maioría ao vehículo motorizado, a ser un espazo público de calidade que cambia a prioridade ao tráfico peonil e garante a accesibilidade universal”, valora la Diputación.