O Regueiro tendrá un puesto de concienciación contra la violencia machista

La Concellería de Igualdade de A Illa organiza este próximo sábado, con motivo de los actos por el 25-N, una jornada de sensibilización contra la violencia de género. De este modo, se instalará un puesto informativo en la Praza de O Regueiro, abierto de 12 a 14 y de 18 a 20 horas. Habrá además un taller de chapas.

El departamento lleva con actividades de concienciación desde septiembre y mantiene desde octure talleres y formación en autoestima. "Para nós é básica a educación para o futuro, por iso durante estes meses tamén se veñen realizando formacións para a prevención da violencia de xénero no CEIP Torre Illa e no IES Illa de Arousa", explica la concejala Laura Castro. "O machismo é o problema máis importante que afecta á vida das mulleres, polo tanto as accións que se desenvolvan para loitar contra el teñen que ter contido e resultado".