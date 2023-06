Reportaje | Un albariño de Meaño cautiva el paladar del mismísimo “Terminator”

El chef José Andrés ya demostró en el pasado que es un amante del albariño y lo ha vuelto a hacer. Hace un mes invitó a la estrella de Hollywood y exgobernador de California, Arnold Schwarzenegger, a su podcast “Longer Tables” y se intercambiaron regalos relacionados con la gastronomía, como no podía ser de otro modo.



El reputado cocinero eligió una botella de Sketch, un monovarietal elaborado con uvas procedentes de viñedos de Meaño por unos de los mejores enólogos del mundo, el leonés Raúl Pérez, y al intérprete le entusiasmó: “Vino español, me encanta”, dijo mostrando la botella con su característica etiqueta azul turquesa. “Aunque son las ocho de la mañana, voy a tomar, antes del café y el desayuno, un poco de vino. Buen vino, los españoles sabéis exactamente cómo hacer un buen vino”, declaró el actor, cuyo papel más recordado, y que ya forma parte de la cultural popular, es el de la saga The Terminator.



Ambos conversaron por videollamada y José Andrés también disfrutó de una recomendación del actor, una cerveza de su país de origen, Austria, así como unos bombones suizos y unas napolitanas.



El albariño Sketch está elaborado con el fruto de parras de entre 60 y 80 años de edad y Pérez lo elabora en Forjas del Salnés, una firma dirigida por Rodrigo Méndez con el que tiene comparte proyectos vinícolas. La botella no baja de los 50 euros en los principales portales de venta de vino y aunque no pertenece a la Denominación de Origen Rías Baixas, que ha llevado el prestigio del albariño por todo el mundo, está entre los blancos españoles más buscados, por la fama de su creador y porque además solo se producen unas 1.500 botellas. En su momento también destacó porque fue de las primeras crianzas submarinas de España, aunque a día de hoy solo se ejecuta con unas pocas unidades y no siempre para comercialización externa.



En cuanto a sus cualidades, los expertos señalan que la elaboración de Raúl Pérez Bodegas y Viñedos es un albariño fresco y untuoso, con notas salinas y perfecto para acompañar pescados y mariscos. Su “padre” procede de una familia de larga tradición vinícola y dirigente de la bodega Castro Ventosa, en la comarca de El Bierzo. De ahí, y tras formarse en la Escuela de Viticultura y Enología de Valencia y de realizar estudios de Ingeniería Agrícola en Lugo, empezó a desarrollar nuevos proyectos con la variedad mencía, también en otros puntos de la geografía, como en Monterrei, y esto le ha llevado a convertirse en un enólogo de prestigio internacional, recibiendo el título del mejor del mundo dos veces, una por la revista alemana Feinschmecker y otra en la cita mundial Le Grand Tasting Wines de Shanghai.