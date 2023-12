Reportaje | El Belén de Carmelo se “traslada” a las calles de Cambados

El Belén del Hotel Os Pazos no podía faltar esta Navidad. Carmelo Fernández y su familia se esmeran cada año para dar el gusto a quienes lo esperan con ilusión, sobre todo después de que otros montajes hayan ido desapareciendo. Es un portal grande y cada vez más. También muy cambadés, con claros guiños a vecinos y entidades, y además este año el fondo luce algunas de las estampas más representativas del municipio.

El empresario explica que el Concello le ha donado una lona con imágenes de la Casa Consistorial, las ruinas de Santa Mariña, la Torre de San Sadurniño... Era una promesa cumplida en esta edición y que ha recibido con “moita alegría”, aunque no está muy satisfecho con el resultado, “non souben adaptalo moi ben” –lamenta–, pero garantiza que para el próximo año le dará una vuelta. Y es que tampoco dispone de mucho tiempo para realizar su particular Belén. El negocio funciona hasta noviembre y colocar todo lleva su tiempo. “A xente xa está preguntando en novembro e aínda se tarda. Hai que pensar a composición, colocar todo....”. Y no deja de crecer.



Fernández explica que a veces le llegan paquetes inesperados y cuando lo abre descubre que es la promesa cumplida de algún cliente. “Sempre hai alguén que me di, eiche de enviar unha figuriña e o fai. Este ano enviáronme un madroño de Madrid e máis un ‘aizkolari’ –un cortador de troncos– do País Vasco e claro, a xente faino con tanto cariño... Xa teño tantos que podería facer unha colección”. A estas se suman otras llegadas en estos años, como las de una amigo brasileño que estudió en Santiago y al que siempre envía una foto cuando sus figuritas de músicos ya están ocupando el sitio otorgado ese año y “emociónalle moitísimo”, cuenta. Él mismo también hace alguna compra cuando viaja con su familia.



Como siempre, además del niño Jesús, María, los pastores, ángeles, etc. Están los voluntario del Refugio de Animales, los miembros de la Fundación GaliciAME y Teatro Caracol, además de la comparsa Los Lunes al Col, una de las últimas incorporaciones cambadesas y que ya se ha convertido en una habitual. Con su presencia, el hotelero quieren rendirles un homenaje, por lo que hacen de manera altruista y que sirva su detalle para que sepan que el pueblo lo agradece. Tampoco faltan los mensajes de ánimo para quienes atraviesan un mal momento y el lema “Una para todas y todas para una” ha sacado más de una sonrisa a vecinas que están batallando contra el cáncer, cuenta Carmelo.

El cambadés promete seguir con la tradición, pero le gustaría que en un futuro se pudiera trasladar a otra ubicación. “Dame pena non ter outro sitio para que se puidera ver día e noite porque o meu escaparate non é como o dun comercio, teño que pechalo por seguridade”. Ahí queda la propuesta.