Reportaje | Un broche de “ouro e brillantes” para la última jornada de la Festa do Mexillón e o Berberecho

La XXX Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova vivió ayer su día grande, la jornada más esperada tanto por la organización como para los centenares de vecinos y visitantes que durante cuatro días se dieron cita en la Praza de O Castro para disfrutar de diferentes elaboraciones preparadas en base a los bivalvos más populares de la localidad.



El acto central de esta jornada fue la entrega de las Insignias de Ouro e Brillantes que la fiesta entrega a diferentes asociaciones p personas para reconocer su labor a favor de la promoción y la difusión cultural y gastronómica de Vilanova.

Este año, la primera en recoger su insignia de la mano del presidente de la Diputación, Luis López fue María del Carmen del Valle Galbán, vecina del municipio que, además de contar con una larga trayectoria como restauradora de arte, cedió el uso de parte del Pazo de Rúa Nova, propiedad de su familia, para que el Concello pudiese llevar a cabo en él diferentes actividades culturales. “Estou moi contenta de poder colaborar ao abrir esta espazo para a cultura e a historia. Ten moitas posibilidades para desfrutar como para facer cursos e entender o legado de Valle-Inclán”, indicó del Valle Galbán tras recordar con cariño su infancia en el pazo de su familia.

María del Carmen del Valle Galbán, en el momento de recoger su galardón | MÓNICA FERREIRÓS





El segundo galardón entregado este año por la Festa do Mexillón e o Berberecho fue para la Asociación Amigos de Valle-Inclán. El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, en la presentación de la insignia no dudó en poner en valor el trabajo de la asociación que, señaló, “construíu o renacemento cultural de Vilanova de Arousa”. El encargado de colocar la insignia al presidente de la asociación, José María Paz Gago, fue el conselleiro de Educación, Román Rodríguez. En su intervención, Paz Gago alabó la figura del autor “considerado como o máis grande escritor da literatura española despois de Cervantes e do teatro universal despois de Shakespeare”.

Además, aprovechó el momento y la gran afluencia de público para anunciar que en la asociación acogerán a otros grandes escritores del municipio, como los hermanos Camba “de xeito que nos nosos estudos estarán presentes todos os escritores de Vilanova de Arousa”.

La segunda insignia fue para la Asociación Amigos de Valle-Inclán | MÓNICA FERREIRÓS

Pregón e insignia



El tercer homenajeado, Fernando Casal, - músico y miembro del grupo Milladoiro - además de recibir su insignia, también fue el encargado de leer el pregón en esta trigésima edición de la Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova. El primer paso, fue recoger el galardón de la mano de la conselleira de Vivenda, María Martínez, después de que el alcalde de la localidad elogiase su figura como “profesional todoterreno que fixo renacer a cultura e a música en Vilanova”.



En sus palabras, Casal, dejó entrever sus dos profesiones y pasiones. En primer lugar quiso destacar su faceta artística recordando la época en la que ejerció como profesor de gaita en la iglesia de A Pastoriza. De esas clases, señaló, nació en el año 1.982 la Banda de Gaitas de Vilanova “que actuou en destacados lugares”.

Fernando Casal fue pregonero y también recibió una insignia | MÓNICA FERREIRÓS

La segunda faceta profesional a la que hizo referencia durante el pregón fue su condición de farmacéutico. Así, Casal, quiso destacar las buenas propiedades que ofrecen estos bivalvos: “son uns moluscos moi nutritivos, ricos en proteínas e baixos en calorías”, señaló y recordó que, en su etapa como futbolista, estos dos alimentos formaban parte de su dieta habitual.



De esta manera, elogiando tanto a su tierra como a sus vecinos y a los productos homenajeados en esta fiesta, Casal animó a los visitantes y a los residentes a disfrutar un año más de este evento, de estos productos y de “unha vila tan bonita e acolledora como Vilanova de Arousa”.

Programación a la altura



Tras la lectura del pregón y la entrega de las insignias los festejos continuaron en la carpa gastronómica situada en la Praza de O Castro. Así, tanto al mediodía como a la noche, centenares de personas se dieron cita en esta espectacular localización frente al mar para disfrutar de diferentes elaboraciones preparadas con berberechos y mejillones. Por la noche, el encargado de poner la guinda a este pastel tan especial fue Roi Casal, en un concierto gratuito que comenzó sobre las nueve y media de la noche.



La programación de este año de la fiesta, fue especial. Desde el día de su presentación, el alcalde, Gonzalo Durán, señaló que era un año único, ya que se trataba de la trigésima edición. Así, todos y cada uno de los eventos que se enmarcaron en el cartel fueron un verdadero éxito de público. Destaca, por ejemplo, la procesión marítima en honor a la Virgen del Carmen que congregó en la localidad a centenares de personas o las diferentes eventos musicales que, con actuaciones como la de la orquesta Panorama en el Parque Cabo, abarrotaron la localidad.

Imagen del público en la actuación de la orquesta Panorama | CEDIDA





Otra de las citas ineludibles en estos festejos es la Feria de Oportunidades que se instaló en la Avenida de O Recheo y registró una gran afluencia de visitantes, especialmente el viernes y ayer. La Asociación Vilanova Centro, organizadora de este espacio, se muestra satisfecha con los resultados, a falta de los datos de la última jornada.

Cifras de récord



La XXX Festa do Mexillón e o Berberecho de Vilanova superó este año todas las expectativas y superó las cifras de ediciones anteriores. Así, durante los cuatro días de fiesta fueron más de 5.000 las personas que se congregaron bajo la carpa gastronómica para disfrutar de estos manjares llegados del mar y se repartieron alrededor de una tonelada de mejillones y berberechos entre todos los presentes.



Cada año que pasa Vilanova vuelve a batir todos los récords durante la fiesta, lo que indica que ya se ha consolidado como uno de los eventos gastronómicos de referencia en la comarca de O Salnés. Vecinos y visitantes llegados de diferentes partes de Galicia, España y el extranjero reservan estas jornadas para disfrutar en esta localidad costera del sabor de los bivalvos reyes de la comarca: los berberechos y los mejillones.