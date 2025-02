Reportaje | Las comparsas y el Carnaval de O Grove en la memoria cautivan a mil personas en su estreno

O Grove estrenó ayer su exposición “As comparsas e o Entroido meco a través do tempo” y no pudo hacerlo con más éxito, pues acudió un millar las personas a lo largo de la jornada a verla, e incluso había bastante gente esperando a la puerta antes de su apertura a las once y media de la mañana. Por ello, el concejal Santiago Meis no podía estar más satisfecho por el resultado, y espera que siga atrayendo a muchas personas hasta su clausura, que será el 15 de marzo. También destacó la reacción de los visitantes, que la calificaron de “superbonita” y “superlograda”.



Ello ha sido posible con la colaboración desinteresada de las 9 comparsas que compiten en el festival -hay una parte para sus letras desde 1922- y gente particular, como Pablo y Javi Outeda, que les cedieron disfraces con los que compitieron en desfiles de O Grove, del resto de Pontevedra y de Galicia, acumulando más de 150 premios a sus espaldas. En la parte del Enterro da Sardiña se hace una mención especial a Javier Campaña, que hacía de cura y oficiaba esa ceremonia, y que falleció hace un año. Se expone su sotana, así como el traje del monaguillo y las letanías y carteles repartidos, y los diplomas a los choqueiros mayores.