Reportaje | Dula Piñeiro: “Somos as científicas mariñas, as que sufrimos co mar”

La mariscadora Vilanovesa Dula Piñeiro Nogueira (1967), recibió esta tarde el reconocimiento de los III premios Mulleres Salgadas 2023 por toda una vida dedicada al mar, tras 34 años dedicándose al marisqueo a pie y su paso por una fábrica de conservas.



La sede de Vigo de la Diputación de Pontevedra fue el escenario de estos premios que otorga la Asociación Mulleres Salgadas, única en Galicia formada por profesionales femeninas que trabajan en el mar, para homenajear a estas mujeres comprometidas con su profesión y las materias primas.



La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, entregó a Dula Piñeiro la figura “Mar Peixeira” de Sargadelos, y destacó “a fortaleza das mulleres do mar, representadas pola figura de Dula, unha muller brava e traballadora que merece o maior dos recoñecementos”.

“Mariscadora e guerreira”



Por su parte, Dula Piñeiro, remarcó al recibir el premio que “as mulleres do mar somos as científicas mariñas, as que vemos se hai mortaldade, os vertidos… Somos as que sufrimos co mar, as que vemos que cada ano desaparecen especies e aparecen outras invasoras que lle sacan o espazo ás nosas, máis débiles. Somos moitas e temos deberes pero tamén dereitos e teñen que dárnolos”. Por ello, esta “mariscadora e guerreira”, como así se autodefine, agradeció “a todas as persoas que me dan ánimo e me din que siga e que valgo. Sempre me considerei unha pouca cousa, e ensináronme que valgo, que son única, que todas as persoas temos os nosos dons e temos que ensinalos”.



Asimismo, la presidenta de Mulleres Salgadas, Dolores Gómez Ordóñez, alabó a la premiada “pola súa vontade de traballo, o seu esforzo no ben común e a súa implicación na defensa do sector do mar e do marisqueo como medio de vida” y destacó que Dula diese el paso en las pasadas elecciones de la cofradía vilanovesa “para conseguir unha representación máis xusta e formar parte dos órganos de decisión sobre o noso traballo”.



El acto de entrega de esta tercera edición estuvo conducido por la actriz grovense Atenea García y contó con la actuación del grupo también meco, Cinco en Zocas.