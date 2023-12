Reportaje | La escalera de San Benito: “O cariño dun pobo ao seu patrimonio”

Xurxo Charlín se quedó fuera de la Corporación en las últimas elecciones, pero entiende que “son etapas da vida” y, ante todo, está “orgulloso” de su gestión como concejal de Somos durante ocho años. Se queda especialmente con el rescate de la escalera de San Benito, una pretensión que ya en 1995 consiguió algo inaudito: unió a todo el Parlamento Galego a propuesta del nacionalista Paco Trigo. Para él, para la arquitecta, Paula Alfonso; el arqueólogo Antonio Castro y el historiador Sindo Mosteiro tiene palabras “de agradecemento porque isto foi cousa de moita xente, pero sen eles, non sería posible”. También para el párroco José Aldao, porque “sen a súa intermediación non se terían conseguido os permisos”.



Destaca esta iniciativa, que tuvo críticas, al no verse prioritaria, porque “é unha obra do cariño e respecto dun pobo por conservar o seu patrimonio, a súa identidade, a súa cultura e é significativa. Non é como un novo campo ou mercado, perdurará no tempo e tivo un custe de 42.000 euros que non é tan grande. Ademais consolida a peonalización de Fefiñáns para sempre, a pesar das reticencias dalgúns partidos”. De hecho, considera que tiene el apoyo de la “maioría” de los vecinos y “se chegamos a esperar outros 20 anos, non se fai, porque unha vez que morrera a xente de 60 e 70 anos, que a recordaba da súa nenez, xa non habería esa memoria colectiva que empurraba”. Poco le importa el “desgaste político” que le pudiera acarrear un proyecto que nació en 2020, en plena pandemia, y que precisó de bastante gestión. Es más, cree que aún lucirá mejor cuando el tiempo matice los peldaños nuevos –se halló alguno original, y el esqueleto, pero no todos– . “En xeral estou orgulloso. As contas quedaron saneadas –cando entramos debíanse 2,5 millóns e facturas por un millón–, temos a presión fiscal máis baixa, reactivamos o polígono, as escavacións, etc.”, añadió el exconcejal de Somos Cambados.