Reportaje | Inteligencia Artificial para volver a poner de moda la obra de Francisco Asorey

Desde que conoció la noticia de que la Real Academia Galega de Belas Artes iba a dedicar su día más señalado a Francisco Asorey en 2024, la asociación que vela por su legado se puso a trabajar para aportar su granito de arena. Así ha nacido un proyecto ideado por la empresa Parámetro Urbano y que “es rompedor, no se ha hecho nada parecido en España con la obra de un artista”, avanza un entusiasmado Vicente Pérez, secretario de la entidad. Ahora mismo están llamando a la puerta de todas las administraciones posibles para encontrar apoyo económico, pues hacerlo sola, siendo una figura sin ánimo de lucro, “es inviable”, lamenta.



Por ello, porque aún no hay nada cerrado, aunque tienen la esperanza de que el interés verbal mostrado ahora y siempre por Asorey “se demuestre económicamente”, y por salvaguardar la originalidad de una idea que auguran incluso será copiada por los más grandes, Pérez no pudo desvelar mucho más. Sí avanzó que se saldrá de los actos habituales en estas conmemoraciones, como charlas o exposiciones al uso, pues su objetivo es llegar a la población más joven, la de entre 14 y 26 años, y para ello, como no, recurrirán a sus plataformas, como las redes sociales e incluso a la Inteligencia Artificial, aunque también habrá una parte para los medios de comunicación tradicionales y tendrá presencia física en centros escolares e incluso en otros escenarios, como festivales de música.

Incentivos especiales

Otro punto importante será la existencia de unos incentivos para que “sean partícipes, para que interactúen y profundicen en la obra de Asorey. Desde luego no será nada al uso”, incidió el secretario de la asociación, la cual sufraga la contratación del proyecto. La empresa ha calculado los impactos y “está estudiado que tendrá mucho más de lo puede tener una charla o algo similar, esperamos llegar a 30.000 jóvenes”, añadió.

Cambados recupera la relación con la asociación

La directiva ya se ha reunido con la Secretaría Xeral de Inmigración y la Concellería de Cultura de Cambados para recabar apoyos y le faltan reuniones con la Dirección Xeral de Cultura y también con el Concello de Santiago. En la localidad natal del genial artista fueron recibidos por el concejal de Cultura, Liso González, quien tomó la iniciativa de reunirse con la entidad para retomar el contacto perdido desde hace años. Según el secretario, todo el mundo ha sido muy receptivo, así que esperan obtener la cofinanciación necesaria.

No es la primera vez que esta entidad, de la que forma parte la familia del cambadés, innova en el modo de mostrar al mundo su figura y obra. Ya en 2014 acompañaron aquella magnífica exposición con una aplicación móvil y unas tabletas digitales, lo cual era muy novedoso en ese momento.



Además de su iniciativa, la Academia y el propio Concello organizarán eventos especiales en el Día das Artes Galegas que se le dedica en 2024 a este renovador de la escultura del siglo XX que, poco a poco, se va conociendo más, pero que todavía no ocupa el lugar merecido en los altares del conocimiento.