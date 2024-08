Reportaje | En la LXI Festa do Marisco de O Grove, “elas tamén contan”

Ya se sabía la fecha, del tres al trece de octubre, pero faltaba el cartel que, cada año, promociona la Festa do Marisco de O Grove no solo por Galicia, si no por toda España. Y ya lo tenemos. El autor es Estefano Fidalgo, un vecino de O Rosal que, desde hace un año es residente en la localidad meca.



“O final parece que na festa no primeiro plano sempre están os mariñeiros e o marisco, e iso está ben, pero non podemos esquecer a tradición feminina que hai detrás”, explica Fidalgo a la hora de ser preguntado por el porqué de su obra y su título: Elas tamén contan.

Este cartel innovador - es la segunda vez que una figura femenina es protagonista, ya que también lo fue en el anuncio de la fiesta del 2012 - bebe, indica su autor, del estilo modernista que está presente en O Grove en diferentes edificios. El cartaz, que fue escogido entre más de una venitena de opciones, también tiene inspiración de fotos antiguas y de la cartelería de la Illa da Toxa, señala Fidalgo.

Novedades para la fiesta



La LXI Festa do Marisco de O Grove todavía tiene muchas incógnitas por resolver pero, poco a poco, se van conociendo novedades que formarán parte de este evento. Así, en la presentación del cartel ganador para promocionar esta edición, el alcalde de O Grove, José Cacabelos, anunció que este año estará disponible una aplicación móvil a través de la cuál, además de consultar el programa de las fiestas, se podrá hacer el pago en los diferentes puestos de marisco. “A gran novidade da festa vai ser unha forma de pago vía móvil que axudará a sacar un pouco de agobio e de colas nos puestos dos tickets”, señaló Cacabelos a la vez que confirmó que la compra manual seguirá estando presente.



La otra innovación en la LXI Festa do Marisco será la distribución de las carpas. “A carpa institucional este ano non vai a existir polo que a carpa dos concertos mudará de sitio” señala el regidor. Además, indica, que este año la carpa será más grande y con más capacidad: “será máis alta e máis ancha, polo que ampliaremos o aforo”, explica.

Para conocer los grupos que se subirán ese escenario - uno de los reclamos más importantes del festejo junto a la calidad del marisco - , Cacabelos indica, que tendremos que esperar, hasta finales de mes.

Producto propio



Como en años anteriores se espera que esta nueva edición de la Festa do Marisco de O Grove sea un éxito de público. Recordando anécdotas de años anteriores, Cacabelos, señala que en el 2023 se sorprendieron con la cantidad de personas que ya esperaban el jueves - el día de la inauguración - en la carpa para probar alguno de los mariscos.



“Esta festa o que vemos é que xa se vende coma un produto propio nas axencias, a xente vén a Festa do Marisco e despois coñece outros sitios”, señaló el alcalde de O Grove.