Reportaje | Manolo Deza recibe su Raia de Ouro entre el calor y el cariño de Portonovo

Portonovo celebró este domingo la gala de la Raia de Ouro, volcándose con Manolo Deza ‘Xanelo’. La cita abarrotó la Casa Mariñeira de Don Fernando en un acto emotivo y cargado de cariño hacia el homenajeado. El grupo Os Gatiños hizo un pasacalles en honor al homenajeado y a su familia, acompañándole hasta el lugar del evento, para agradecerle tantos años de implicación.



La encargada de dirigir el acto fue la periodista Alba Moledo que tras realizar un repaso por la trayectoria vital “na que sempre estivo moi presente o seu amor por Portonovo” dio paso a sus dos nietas, Candela y Aitana. Visiblemente emocionadas no quisieron dejar la ocasión para demostrarle su cariño “y el reconocimiento por todo lo que haces por nosotras y por estar ahí en todo momento cuando te necesitamos”.



Con ayuda de una de sus nietas, el alcalde, Telmo Martín, impuso la Raia de Ouro a Manolo Deza, entre gritos de “viva Manolo, viva Portonovo”. Deza quiso devolver con sus palabras el cariño que recibió durante tantos años de asociaciones, vecinos y familia. “É unha honra recibir a Raia de Ouro e síntome profundamente agradecido con todas as persoas, asociaciacións e autoridades que pensaron en min”. “Non podo vivir este acto tan emotivo sen lembrar á miña muller Rosario por estar durante décadas ao meu carón. Sen ti moitas cousas non serían posibles”, añadió. Tras recordar a su familia, hizo extensivo el premio a todos ellos. “Este premio tamén é voso porque as cousas na vida fanse mellor acompañado”, dijo. Para terminar, Deza recordó a la Coral y a Os Gatiños “quérovos con locura”.



El regidor fue el encargado de cerrar el acto. “Cando fomos a concelleira Elena e máis eu a comunicarlle que fora proposto polos veciños para a Raia de Ouro, emocionouse e coa humildade que o caracteriza dixo: Algo faría ben, supoño”. “Querido Manolo, non é certo que só fagas algunha cousa ben, fixeches tantas cousas ben que mereces a Raia de Ouro e moito máis. Mereces o cariño e o recoñecemento da túa familia, dos teus amigos e dos teus veciños, hoxe, pero tamén o resto do ano”, prosiguió. “A xenerosidade de Manolo é ben coñecida en Portonovo. Os Gatiños, o club de xubilados e, en xeral, os veciños cando se encargou das festas sábeno ben”, añadió.



El acto de este domingo concluyó con su canción favorita, “Os meus amores” cantada por sus vecinos y miembros de la Coral de Portonovo.