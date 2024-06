Rescatado el conductor de una furgoneta que se salió de la vía en la AG-41 en Sanxenxo

Los efectivos de Emergencias han tenido que intervenir este viernes en un accidente registrado a mediodía en la vía rápida do Salnés, a la altura de Noalla, en Sanxenxo (Pontevedra), y rescatar al conductor de una furgoneta que se había salido de la vía y no podía salir por su puerta.



Según han informado fuentes del 112 Galicia y fuentes municipales de Sanxenxo, los servicios de Emergencias recibieron el aviso pasadas las 13.00 horas, y el siniestro se produjo en el kilómetro 23.4 de esta vía.



Un particular avisó de la salida de vía de una furgoneta de una empresa, que quedó encajada entre un talud y el quitamiedos bajo un viaducto. El vehículo no invadía el carril de circulación y no obstaculizaba el tráfico.



El CIAE 112 Galicia informó de lo ocurrido a Urxencias Sanitarias de Galicia, Bomberos de Ribadumia, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y GES de Sanxenxo. Los efectivos tuvieron que sacar al conductor por la puerta del acompañante.