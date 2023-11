El rey de los mariscos regresa a la lonja y alcanza los 25 euros en la primera subasta de la temporada

La lluvia dio una tregua y el sol salió ayer para recibir a las primeras centolas que llegaron a la lonja de O Grove, el puerto de referencia, tras cuatro meses en veda. La primera jornada de la campaña se completó con la captura de cerca de cuatro toneladas del rey de los mariscos, concretamente 3.825,30 kilos, que llegaron a la lonja de O Corgo a primera hora de la tarde para dar paso a la subasta inicial de la temporada.



En la primera puja la centolla alcanzó un precio de 25,65 euros por kilo, casi un euro más que el año pasado, mientras que en las sucesivas el valor fue bajando hasta llegar a venderse las últimas unidades en el precio mínimo marcado de diez euros. La media del día se situó en 13 euros y la recaudación total ascendió hasta los 49.853,14 euros.



El vicepatrón de la Cofradía de Pescadores de San Martiño de O Grove, Antonio Otero, destacaba ayer la calidad de la centola, de la que poco más se puede decir, “fenomenal, o noso é o mellor no mundo”.



En cuanto a los topes de captura, de 35 kilos por barco más 35 kilos por tripulante, Otero, confirmó que “a maioría cubriu o tope pero houbo barcos que non o colleron, para ser o primeiro día non foi a cousa tan alegre como pensábamos”. En todo caso, señaló “mentras non veña o frío e non veña a luna o tempo favorece a pesca do centolo”.

Xornadas Gastronómicas de Emgrobes

Coincidiendo con la apertura de la veda de la centola, la asociación de empresarios Emgrobes pone en marcha la XXI edición de sus Xornadas Gastronómicas que hasta el 10 de diciembre exaltará al rey de los mariscos con la colaboración de la Cofradía de pescadores de San Martiño y la Cofradía do Centolo Larpeiro.



El evento que cuenta con la participación de 14 restaurantes y 8 hoteles que ofrecerán diferentes elaboraciones y menús con este preciado marisco, fue presentado ayer en el Museo das Salgadeiras de Moreiras con la presencia de representantes de la entidad y el alcalde, Jose Cacabelos, que coincidieron en animar a todo el mundo a visitar O Grove y disfrutar “da mellor centola do mundo” y este evento desestacionalizador del turismo que activará el puente de diciembre en el municipio.



Además, este jueves Emgrobes presentará las jornadas en la bodega Arzuaga de Valladolid para animar a los turistas a que conozcan O Grove y su maravillosa gastronomía, especialmente de la “calidade e exquisited da centola do Grove”.

Asimismo, la programación contará con diferentes actividades, como showcookings con degustación, la tradicional subasta solidaria y los actos y desfiles de los cofrades del Centolo Larpeiro.