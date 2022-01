Los Reyes se multiplican en Vilanova, se harán test de antígenos en Ribadumia y retoman la normalidad en A Illa

Los concellos de O Salnés adaptan sus cabalgatas con medidas de lo más diverso frente al covid. Desde la nueva normalidad para el desfile en A Illa hasta los test de antígenos a los que se someterán en Ribadumia, pasando por la multiplicación de citas en Vilanova.



Justamente, Vilanova apuesta por la fórmula ya adoptada en el anterior 5 de enero, también marcado por el covid. En lugar de la tradicional cabalgata, serán los Reyes Magos los que recorran el municipio, con el compromiso de ir casa a casa, puerta a puerta. Para ello, se multiplicarán, “que para eso son magos”, indicaba el alcalde, Gonzalo Durán. Así, las comitivas reales recorrerán las parroquias durante todo el día, para pasar ante cada domicilio.



Como es posible que algunas familias no estén en casa cuando pasen los Reyes Magos, también habrá en cada parroquia “cabalgatas estáticas”, esto es, puntos donde los niños, acompañados por adultos, pueden ir entre las 18 y las 20 horas a visitarlos. En Baión, San Miguel, Tremoedo y András recibirán audiencia real en las casas de cultura; en Corón, en Vista Real; en Vilanova, en el multiusos, y en Caleiro, en el local parroquial. En todos los casos será necesario el uso de mascarilla y respeto de las demás medidas sanitarias, como gel y distancia social.



En A Illa optan por hacer cabalgata este año y hacerla lo más fiel posible a la normalidad pre-virus. Así, el desfile saldrá a las 17:30 de la Casa do Mar, recorrerá el centro urbano y terminará junto al Muelle de Pau, donde será la recepción, al aire libre. Si llueve, será en el Concello. Eso sí, el concejal Luis Arosa pide a los asistentes respeto escrupuloso a la normativa covid: Mascarilla y distancia. “Haberá caramelos para todos, de sobra. Así que que ninguén se amontone a por eles”. Al primer síntoma de incumplimiento, se suspenderá el lanzamiento de los mas 250 kilos de caramelos sin gluten a los que quiere darse salida.



Por su parte, Ribadumia anunció que someterá a test de antígenos covid a todos los participantes-voluntarios en el desfile de su cabalgata, antes del arranque, para mayor seguridad. También por la incidencia covid, el Concello decidió no realizar la recepción real que habitualmente se desarrolla en el Consistorio. A cambio, el recorrido de la Cabalgata será más amplio, por más calles del centro de Barrantes. Con ello también se quiere favorecer la dispersión del público. Saldrá del auditorio sobre las 16:30.



Meis indicó ayer que, debido a la previsión de mal tiempo, han optado por cancelar la cabalgata. Sí mantiene el Concello la recepción real. Así, los Reyes Magos saldrán del Multiusos a las 13 horas, para recibir a los niños en el mercado de abastos, entregando regalos. Meaño, finalmente, mantiene su recepción real a las 12 horas del día 5, en la Praza do Concello, y con concierto de Paco Nogueiras. Es necesario retirar antes invitación en https://cutt.ly/1UHR182 y solo se permite un adulto por cada niño.